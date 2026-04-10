A nivel global, la misión Artemis II de la NASA evoca lo sucedido hace más de 50 años cuando astronautas de Apolo realizaron el primer viaje alrededor de la Luna e incluso terminaron pisándola. Hoy la noticia trasciende entorno a lanzamiento del cohete Space Launch System (SLS), y la nave espacial Orion que tripularon Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y Jeremy Hansen de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), y tras haber alzado vuelo hacia el único satélite natural de la Tierra, ahora te contamos los detalles entorno a lo que terminó siendo la etapa de entrenamiento buscando comprender los sistemas de dicho vehículo desde mediados de 2023.

ASÍ FUE EL ENTRENAMIENTO REALIZADO POR LOS ASTRONAUTAS QUE TRIPULARON LA NAVE ORION RUMBO A LA LUNA

El 1 de abril, y tras casi 3 años de preparación constante, finalmente los tripulantes de la misión Artemis II, pusieron a prueba todos sus conocimientos despegando la nave Orion a partir de la cual pudieron sobrevolar la Luna, tal y como figuraba programado por parte de la NASA.

A propósito de lanzamiento a bordo del SLS, ahora te contamos que a mediados de 2023, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y Jeremy Hansen de la CSA, empezaron a entrenar para operar con mayor autonomía dicho vehículo espacial, y así terminar tomando decisiones cruciales lejos de la Tierra.

De esa forma lo revela la NASA, y con respecto a una preparación iniciada con los fundamentos de Artemis II, e incluyendo también “el funcionamiento individual y conjunto de los sistemas Orion” y propio cohete, “operaciones rutinarias en órbita hasta segmentos de misión más complejos, como el ascenso, la reentrada y el aterrizaje”.

“Una parte fundamental del entrenamiento de Artemis II incluye la observación y la fotografía lunar”, remarca asimismo la agencia estadounidense, y mediante nota compartida donde además puntualiza en que el Centro Espacial Johnson (Houston), le sirvió a los astronautas para el estudio de “la cara oculta de la Luna, aprendiendo a identificar la forma de los cráteres, las texturas de la superficie, las variaciones de color y la reflectividad”, mientras el Campo Ellington fue utilizado con la finalidad de abordar aviones a reacción T-38 cuya importancia implica la adaptación a condiciones de vuelo dinámicas y alta carga de trabajo.

LA FECHA DE AMERIZAJE DE LOS ASTRONAUTAS QUE SOBREVOLARON LA LUNA MEDIANTE LA MISIÓN ARTEMIS II

Diez días de misión lunar se habrán completado cuando los tripulantes de Artemis II vuelvan a casa, y en esa línea retornen a la Tierra luego de haber sobrevolado la Luna con total éxito.

La información brindada por parte de la NASA, hoy remarca que el amerizaje programado para la nave Orion, terminará transmitiéndose en vivo el viernes 10 de abril, y a partir de las 5.30 p.m. (Hora de Perú) vía YouTube para todo el mundo.

“Koch y Hansen comenzarán guardando el equipo que han utilizado durante la misión, retirando la carga y las redes de los compartimentos, e instalando y ajustando los asientos de la tripulación para asegurar que todos los elementos estén bien sujetos antes de su regreso a la Tierra”, refiere la prestigiosa agencia estadounidense mediante nota pública, y dando a conocer así los pormenores acerca de las labores realizadas por el equipo antes de caer con paracaídas puesto frente a la costa de San Diego.

Resulta importante destacar asimismo, que como parte de llevarse a cabo maniobras y revisiones clave programadas para garantizar un retorno seguro a Tierra, los tripulantes de la misión Artemis II deben haber configurado la cabina de Orion, y esto mediante los preparativos finales que implican ejecutar la denominada reentrada, y posterior amerizaje donde a los 4 astronautas se les observará descender sobre el Océano Pacífico.

EL “LADO OCULTO” DE LA LUNA QUE FUE FOTOGRAFIADO POR ASTRONAUTAS DE ARTEMIS II

La NASA resulta crucial para el avance científico y tecnológico de la humanidad, siendo la exploración del espacio uno de esos objetivos que busca cumplir mediante misiones como el Artemis II.

A propósito de sobrevuelo logrado por parte del equipo que conforman los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y Jeremy Hansen de la CSA, te contamos que la “tripulación fotografió y describió accidentes geográficos” del denominado “hemisferio oculto” de la Luna, y tales como “cráteres de impacto, antiguas coladas de lava y grietas y crestas superficiales” formadas a medida que iba evolucionando.

“También observaron diferencias de color, brillo y textura, que proporcionan pistas para que los científicos comprendan la composición y la historia de la superficie lunar”, remarca la NASA mediante información compartida oficialmente, y tras completarse una misión Artemis II a partir de la cual lograron captarse los mejores ángulos de hasta la Cuenca Oriental del imponente cuerpo celeste rocoso que resulta crucial para la ciencia.