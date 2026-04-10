Por Luis Carlo Merino

A nivel global, la misión Artemis II de la NASA evoca lo sucedido hace más de 50 años cuando astronautas de Apolo realizaron el primer viaje alrededor de la Luna e incluso terminaron pisándola. Hoy la noticia trasciende entorno a lanzamiento del cohete Space Launch System (SLS), y la nave espacial Orion que tripularon Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y Jeremy Hansen de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), y tras haber alzado vuelo hacia el único satélite natural de la Tierra, ahora te contamos los detalles entorno a lo que terminó siendo la etapa de entrenamiento buscando comprender los sistemas de dicho vehículo desde mediados de 2023.

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