Mundialmente, la comunicación entre miles de millones de personas hoy se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea operativo desde hace más de 10 años, y que de manera periódica sorprende a sus usuarios mediante el lanzamiento de nuevas funcionalidades. En esta oportunidad, vamos a referirnos a aquel botón que puedes terminar pulsando para evitar que personas extrañas accedan a tu cuenta, espíen conversaciones, y de esa forma seas objeto de inescrupulosos capaces de hasta hackearte.
EL BOTÓN QUE PUEDES PULSAR EN WHATSAPP PARA EVITAR EL ACCESO DE PERSONAS EXTRAÑAS A TU CUENTA
La utilidad de diversos aplicativos de mensajería instantánea, hoy reviste de suma importancia para personas de todo el mundo, siendo WhatsApp el más empleado, y por lo tanto el más riesgoso en cuanto a la posibilidad de caer en fraude se refiere.
En ese sentido, y como parte integral de configuración, Meta te brinda la chance de revisar si desconocidos han ingresado a tu cuenta, y terminan espiando conversaciones privadas, gracias a la opción de “Dispositivos Vinculados” mediante el cual puedes observar la lista de computadoras, tabletas o navegadores con acceso activo a plataforma durante ese instante.
Tras ingresar a la pantalla principal de WhatsApp, selecciona el ícono de tres puntos verticales ubicado en la parte superior derecha, y continúa pulsando dicha alternativa para “Cerrar Sesión” iniciada por celulares externos, evitando así exponer desde chats hasta fotografías y archivos personales que tienden a caer en manos de la ciberdelincuencia.
ESTOS BENEFICIOS TE BRINDA LA VINCULACIÓN DE DISPOSITIVOS EN WHATSAPP
- Usa WhatsApp en tu computadora e incluso cuando tu teléfono está apagado.
- Alcance de un mayor nivel de productividad con multitareas, y escritura más rápido en amplio teclado.
- Usa WhatsApp en una pantalla más grande para ver y compartir tu contenido multimedia, y archivos con otras personas.
- Usa WhatsApp para Mac o Windows a fin de realizar llamadas y videollamadas con hasta 32 personas.
LOS 5 ERRORES QUE DEBES EVITAR COMETER PARA PROTEGER TU CUENTA DE WHATSAPP
Con alto porcentaje de uso a nivel global, WhatsApp se convierte en un aplicativo de mensajería instantánea indispensable para el ser humano, y a la misma vez peligrosa si cometemos errores fundamentales que posibilitan el acceso de ciberdelincuentes a tu cuenta.
A propósito de ello, hoy resulta importante darte a conocer lo que revela ESET como empresa pionera en la industria de seguridad informática, y entorno a las estafas de las cuales podríamos ser objeto por utilizar la popular plataforma donde almacenamos datos e información muy reservada.
Para precisamente evitar que cometas 5 de los errores más comunes cuando se trata de facilitar el acceso de la ciberdelincuencia a tu WhatsApp, dicha compañía termina compartiéndolas a través del siguiente listado:
- No activar verificación en 2 pasos que puedes llevar a cabo de la siguiente forma:
- Dirígete a “Ajustes” en WhatsApp.
- Pulsa luego en Cuenta > Confirmación en dos pasos.
- Haz clic en “Activar” para terminar creando una contraseña numérica de 6 dígitos.
- Hacer clic en enlaces de promociones o avisos sin previa verificación.
- Dejar tu foto visible para cualquier persona.
- No proteger copia de seguridad activando cifrado de extremo a extremo.
- Dejar las notificaciones visibles en pantalla bloqueada.
“Desde no activar la verificación en dos pasos hasta dejar la foto de perfil visible para desconocidos ...”, puede comprometer el estado de tu cuenta de WhatsApp, generando así que los estafadores hagan de las suyas digitalmente.
SIGUIENDO ESTOS PASOS PUEDES RECUPERAR UNA CUENTA DE WHATSAPP HACKEADA, SEGÚN ESPECIALISTAS
Las redes sociales hoy nos brindan grandes beneficios y hasta oportunidades, pero también nos pueden terminar exponiendo ante una ciberdelincuencia que acecha mediante el denominado hackeo.
Dicha práctica ilegal y tipificada como delito a nivel global, representa el uso de medios no convencionales para obtener acceso no autorizado a dispositivos digitales o redes informáticas, y por ello resulta fundamental que consideres los siguientes pasos a fin de intentar recuperar tu cuenta de WhatsApp intervenida de manera inmediata:
- Verifica tu número
- Ingres a WhatsApp y coloca tu número como si estuvieras iniciando sesión.
- Luego recibirás un código de verificación por SMS, el mismo que no debes compartir.
- Finalmente, procede a cerrar la sesión de cualquier otro dispositivo que haya intervenido tu cuenta.
- Activa la verificación en dos pasos
- Tras la recuperación de cuenta, sigue esta secuencia: Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos > Activar.
- Dicho paso te permitirá agregar una capa extra de seguridad, y a partir de ello, tendrás que ingresar un PIN cada vez que necesites verificar tu número.
Fuente: Entel
“Nunca compartas tu código de registro con otras personas, ni siquiera con tus familiares o amigos”, recomienda WhatsApp con respecto a la protección de cuenta, enfatizando además que como aplicativo, ellos se encuentran impedidos de desactivarla debido a la imposibilidad de verificar si el número de teléfono asociado, finalmente te pertenece.