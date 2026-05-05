Por Redacción EC

En el Perú, la transformación digital del sistema financiero continúa consolidándose, impulsada por el uso masivo de smartphones y herramientas móviles. Este avance ha redefinido las costumbres de los usuarios, quienes ahora privilegian operaciones rápidas y sin efectivo, evitando desplazamientos a oficinas bancarias. En este contexto, Yape se ha consolidado como una de las plataformas más populares dentro del ecosistema de pagos digitales. Lo que empezó como una solución para transferencias entre contactos ha evolucionado hacia una aplicación con múltiples funcionalidades. Actualmente, los usuarios pueden realizar diversas gestiones desde el celular, como el pago de servicios básicos —electricidad, agua o telefonía— sin necesidad de intermediarios físicos. A continuación, te detallamos cómo completar este proceso de forma práctica y segura.