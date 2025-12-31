Las clases escolares 2025 a nivel nacional, culminaron oficialmente el viernes 19 de diciembre, y ahora el Ministerio de Educación (Minedu) anuncia que para el periodo del Año Nuevo, se implementará la matrícula digital a partir de la cual los padres de familia interesados en alcanzar una vacante para sus hijos, podrán realizar trámite desde propios hogares. Al respecto, la entidad de gobierno peruano hoy también llama la atención dando a conocer el listado de requisitos que debes cumplir a fin de terminar generando la solicitud puntual, y de esa forma estar asegurando el estudio de menores de edad en los niveles de inicial (3, 4 y 5 años), primaria y secundaria de la Educación Básica Regular (EBR).

ESTOS SON LOS REQUISITOS QUE DEBES CUMPLIR PARA OBTENER UNA VACANTE ESCOLAR 2026, SEGÚN MINEDU

Tras el término de un nuevo periodo escolar durante el 2025, ahora llega el turno de correr por una vacante para los niños y jóvenes de la EBR, siendo hasta dos modalidades de solicitud aquellas que hoy habilita el Minedu.

En ese sentido, y con respecto a las plazas disponibles, te compartimos el listado integrado por los requisitos que debes cumplir a fin de buscar conseguir alguna, y terminar presentando documentación de manera exitosa:

Ser mayor de edad

Contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) del representante legal y menor de edad (En caso de no disponer de cédula física, debes completar una declaración jurada y adjuntarla en sistema)

Mantener activo un número de teléfono y correo electrónico mediante los cuales se recibirán las notificaciones acerca del avance del proceso.

Con el Año Nuevo 2026 iniciado, comenzará también la carrera por alcanzar una vacante que asegure lugar de menores de edad en colegios públicos del Perú, confirmándose ahora la implementación de hasta dos modalidades de matrícula a nivel nacional.

HASTA ESTE DÍA DE ENERO SE PUEDEN PRESENTAR SOLICITUDES DE MATRÍCULA ESCOLAR 2026

De manera oficial, el Año Escolar 2025 en Perú ha culminado, y de manera casi inmediata, los padres de familia, apoderados y/o representantes legales de niños y adolescentes, buscan asegurar una vacante para sus hijos en alguna de las más de 2 mil instituciones educativas públicas de Lima Metropolitana, teniendo gracias al Minedu la chance de solicitar matrícula mediante plataforma digital habilitada.

A través de redes sociales, dicha entidad de Gobierno viene promoviendo el uso de dicho medio con la finalidad de que pueda llevarse a cabo el trámite de manera rápida y segura referente a cronograma con vigencia desde el 2 de enero presencialmente, y 17 días después bajo la virtualidad.

Según lo anuncia el Minedu de manera oficial, hasta el domingo 11 de dicho mes solamente quedarán habilitadas las presentaciones de solicitud de vacante para el ingreso de tus hijos a colegios estatales del país, siendo la matrícula digital aquella modalidad que empezará a implementarse recién a partir del lunes 19.

Cabe resaltar, que la plataforma virtual mencionada, incluye a 2711 instituciones educativas públicas de 20 UGEL focalizadas de Lima Metropolitana, Callao, Tacna, Arequipa, Moquegua y Lima Provincias, y en esa línea resulta importante destacar que todo trámite realizado para la obtención de plazas tanto presencial como virtual, no tiene costo alguno.

“Todas las postulaciones son evaluadas bajo criterios de transparencia y en estricto respeto del orden de prioridad establecido por la normativa vigente, lo que garantiza un proceso de asignación de vacantes justo y equitativo para todas las familias”, ha señalado el titular del Minedu, Jorge Figueroa, durante declaraciones brindadas a medios de prensa, y con miras a Año Escolar 2026.

CRONOGRAMA DE MATRÍCULA 2026 PARA AÑO ESCOLAR EN COLEGIO ESTATAL

Presentación de solicitudes

- Del 2 al 11 de enero de 2026

Revisión de solicitudes

- Del 12 al 18 de enero de 2026

Asignación de vacantes

- Del 19 al 30 de enero de 2026

Registro en el SIAGIE

- Del 31 de enero al 4 de febrero de 2026