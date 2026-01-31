En el marco del nuevo año escolar 2026, miles de estudiantes a nivel nacional están a poco de iniciar las clases escolares. En ese sentido, los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) se preparan para recibir a los estudiantes que resulten seleccionados tras la inscripción en el Proceso Único de Admisión (PUA). De esta manera, muchos tendrán la oportunidad de acceder a una de las ansiadas vacantes, siempre que sus nombres aparezcan en la lista oficial, conforme indica el cronograma establecido por el Ministerio de Educación (Minedu). En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

LINK OFICIAL DE LA LISTA DE POSTULANTES APTOS PARA LOS COAR 2026

El Ministerio de Educación estableció 2 650 vacantes para las 25 sedes en todo el país este 2026. Por ello, los estudiantes que desean acceder a uno de estos beneficios deben ocupar los 10 primeros puestos en primer grado de secundaria o haber sobresalido en certámenes académicos. Así, para este presente proceso, la publicación de lo postulantes aptos a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) se conocerán a partir del lunes 2 de febrero a través de sus plataformas oficiales (LINK). Sin embargo, en caso de que el alumno no aparezca en el sistema, tendrá la opción de presentar un reclamo formal en las siguientes 48 horas si considera que reúne todos los requisitos establecidos en las bases. A continuación, te presentamos el cronograma oficial de las siguientes etapas del concurso:

Recepción de reclamos (etapa de inscripción): 3 y 4 de febrero.

Evaluación Fase I (Habilidades cognitivas): 8 de febrero.

Resultados de la Fase I: 17 de febrero.

Evaluación Fase II (Socioemocional y entrevista): del 21 al 23 de febrero.

Resultados finales y asignación de vacantes: 2 de marzo.

¿QUÉ MÉTODO DE ENSEÑANZA SE APLICA EN LOS COAR DEL MINEDU?

El Minedu difunde mediante el portal web de los COAR, información relevante para quienes deseen postular a esta alternativa estudiantil subvencionada por el Estado peruano. Un COAR es puntualmente un modelo de servicio educativo implementado para beneficiar a jóvenes talentos del Perú que deseen potenciar sus habilidades y capacidades durante la etapa formativa escolar a partir del tercer año de secundaria, y hasta el término del quinto periodo.

Los principales beneficiarios de este sistema educativo estatal son la población juvenil que formen parte de la Educación Básica Regular (EBR) a nivel nacional. De acuerdo a detalles proporcionados por la plataforma del COAR, el modelo educativo prioriza la atención de las necesidades físicas y socioemocionales de los estudiantes, y garantiza el vínculo positivo de los estudiantes con el sistema de bienestar con la finalidad de brindarles protección y soporte.