El jueves 21 de agosto se espera una paralización masiva del transporte urbano en Lima y Callao, convocada por los principales gremios del sector formal. La medida busca visibilizar el clima de violencia que enfrentan diariamente conductores y operadores, quienes denuncian ser blanco constante de amenazas, extorsiones y ataques por parte de organizaciones criminales. La movilización pretende llamar la atención sobre una problemática que, según los dirigentes, ha sido ignorada por las autoridades. A propósito de ello, te contaremos qué colegios suspenderán sus clases en esta jornada.

Clases en los colegios de Lima este 21 de agosto: lo que se sabe tras el anuncio de un nuevo paro de transportistas

En cuanto a las actividades escolares en instituciones públicas, el Ministerio de Educación (Minedu) aún no ha emitido un anuncio oficial al respecto. Se pudo conocer que representantes del sector indicaron que la situación se encuentra bajo análisis, a la espera de determinar si será necesario adoptar medidas específicas ante el paro de transportistas.

Todavía no hay un pronunciamiento oficial sobre si se darán normalidad las clases escolares este 21 de agosto. | Foto: Andina

Asimismo, se supo que la Universidad del Pacífico y la PUCP confirmaron que tendrán clases con varias restricciones, incluso en muchos casos recurriendo a la enseñanza remota. “La PUCP informa que ese día las actividades académicas presenciales que pueden realizarse a distancia se desarrollarán de manera remota a través de clases virtuales. Aquellas clases, prácticas o laboratorios que no puedan desarrollarse de modo remoto se reprogramarán”, señaló la Pontificia Universidad Católica del Perú.

“Las instalaciones de la universidad permanecerán abiertas para quienes necesiten hacer uso de ellas. No obstante, los servicios de alimentación operarán con algunas restricciones”, anunció la Universidad del Pacífico.

A quiénes responsabilizan los dirigentes que organizan la paralización

La paralización anunciada proyecta detener por completo el servicio de transporte urbano durante 24 horas consecutivas, como forma de presión para visibilizar las demandas de conductores y operadores del sector. Los gremios responsabilizan directamente al Estado por el incremento constante de actos delictivos, al que acusan de mostrarse indiferente y de no ofrecer soluciones ante la escalada de violencia que afecta gravemente a la actividad transportista.

Manuel Odiana, presidente de la asociación organizadora de la medida, expresó con firmeza la gravedad del contexto que enfrenta el gremio de transportistas. En una entrevista para Exitosa, señaló que el sector vive una situación límite, agravada —según sus palabras— por la pasividad del Estado frente a una problemática que ya resulta insostenible.

“No hay un paso más atrás, ni un paso más adelante; el siguiente paso es el abismo”, declaró en Exitosa Radio con tono firme. “Si el Estado no es serio ahora, le damos la oportunidad de que, en el plazo de un mes, se reúnan todos los entes y comiencen a trabajar. Si en un mes esto no camina, convocaremos a un paro nacional indefinido y caiga quien tenga que caer”, agregó Odiana.

¿Qué más debes saber sobre el paro de transportistas de agosto?

Miguel Ángel Palomino, titular de la Confederación Nacional de Transportistas y Conductores del Perú (CNTC), reafirmó que la movilización responde al abandono sistemático del sector por parte del Estado.

Según explicó, la creciente ola de extorsiones, asesinatos y asaltos que golpea a conductores y empresarios no ha encontrado una respuesta efectiva por parte de las autoridades, cuya inacción —afirma— ha dejado al gremio a merced del crimen. “No han hecho nada por dar garantías al pueblo peruano”, indicó dicho dirigente.