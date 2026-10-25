La noticia de un bono extraordinario para los jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) busca aliviar el impacto del alza de precios de los productos de la canasta básica. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció que la ayuda económica sería de aproximadamente S/200 y se entregaría en diciembre de este año. La medida forma parte de un paquete de acciones destinado a reducir los efectos del fenómeno El Niño sobre la economía de las familias peruanas.

Durante el anuncio, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas precisó que el beneficio alcanzaría a unos 800 mil pensionistas de la ONP. “Hay un bono, por única vez, a los jubilados de la ONP que son 800 mil personas y eso será activado desde diciembre. La ayuda económica será de cerca de S/200”, reveló Cuba. De esta manera, el pago excepcional busca brindar un respaldo adicional a los adultos mayores frente al incremento del costo de vida, en medio de las medidas previstas por el Gobierno.

El Poder Ejecutivo aprobó elevar el tope máximo de las pensiones hasta S/1.000 para los pensionistas

A comienzos de 2026, el Poder Ejecutivo aprobó cambios en las pensiones del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), con el objetivo de mejorar los ingresos de miles de jubilados. La disposición elevó el monto máximo hasta S/1.000 y estableció un reajuste de hasta S/100 para quienes recibían pensiones más bajas. La medida alcanzó a más de 237 mil pensionistas, que accedieron a este incremento en medio de las necesidades económicas de la población adulta mayor.

A estas disposiciones se suma un beneficio dirigido a los pensionistas que cumplen 80 años, quienes reciben automáticamente un 25% adicional sobre su pensión mensual. Este mecanismo busca brindar un respaldo económico durante la etapa de envejecimiento y atender las necesidades de quienes han alcanzado esa edad. Actualmente, la pensión mínima del SNP se sitúa en S/600, mientras que el monto máximo establecido llega a S/1.000.

En diciembre, los pensionistas podrán recibir aún más dinero que en otros diciembres

Diciembre llegará con ingresos adicionales para los pensionistas de la ONP, quienes podrían recibir más dinero gracias a la gratificación y al bono extraordinario de cerca de S/200. Así, quienes perciben una pensión mensual de S/1.000 sumarían otros S/1.000 por gratificación y alrededor de S/200 por el bono, alcanzando un total aproximado de S/2.200. En tanto, los jubilados que cobran la pensión mínima de S/600 recibirían otros S/600 por gratificación y S/200 adicionales, lo que elevaría el monto a S/1.400.

Sin embargo, los ingresos serían mayores para quienes superan los 80 años, debido al incremento permanente del 25% aplicado a su pensión mensual. Bajo esta consideración, los jubilados que habitualmente reciben S/1.000 podrían alcanzar cerca de S/2.700 durante diciembre. Por su parte, quienes perciben una pensión de S/600 llegarían aproximadamente a S/1.700, de acuerdo con los montos planteados. Estas cifras son estimaciones y dependen de la confirmación de las condiciones y el pago del bono anunciado.

Todavía no están definidos los bonos para otras personas vulnerables ni las zonas donde se dará la ayuda

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, señaló que aún no se han determinado los montos ni las zonas que recibirán bonos destinados a las poblaciones vulnerables afectadas por desastres naturales. Las posibles ayudas estarían dirigidas a damnificados por las sequías en el sur, las lluvias intensas en el norte y los huaicos en la zona central del país. Según explicó, todavía no es posible establecer el alcance de estos beneficios, pues se desconoce cuántas personas resultarían perjudicadas por estos fenómenos climáticos.

Pese a la incertidumbre sobre los detalles, Cuba aseguró que el Estado cuenta con margen fiscal para responder ante las emergencias que podrían afectar al Perú durante los próximos meses. Asimismo, indicó que su sector coordina con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para acelerar la recopilación de información y facilitar una respuesta oportuna. “Hoy es imposible decir cuánto, cómo y dónde se entregarán los bonos para esas familias afectadas, pero tenemos el espacio fiscal para responder”, agregó el titular del MEF.

Existen tres choques de oferta que enfrentan las economías de todo el mundo en la actualidad

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, explicó que los montos y las zonas beneficiadas con los bonos dependerán de la magnitud de los daños que ocasione el fenómeno El Niño. Precisó que se tratará de un subsidio temporal y dirigido exclusivamente a quienes realmente necesiten el apoyo económico. De esta manera, el Gobierno busca evaluar el impacto de las condiciones climáticas antes de definir cómo distribuirá los recursos entre las familias afectadas.

Durante su explicación, Cuba advirtió sobre tres choques externos que podrían presionar la economía peruana y la de otros países. El primero es la posibilidad de un fenómeno El Niño de alcance global, con consecuencias adversas en diversos sectores productivos. El segundo corresponde al encarecimiento de los combustibles debido al conflicto en Medio Oriente, mientras que el tercero está relacionado con las mayores tasas de interés internacionales, que elevarían los costos de financiamiento, especialmente para economías emergentes como la peruana.