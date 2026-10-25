Por Christian Gambini

La noticia de un bono extraordinario para los jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) busca aliviar el impacto del alza de precios de los productos de la canasta básica. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció que la ayuda económica sería de aproximadamente S/200 y se entregaría en diciembre de este año. La medida forma parte de un paquete de acciones destinado a reducir los efectos del fenómeno El Niño sobre la economía de las familias peruanas.

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