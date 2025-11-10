Miles de aportantes de las principales administradoras privadas (AFP Integra, AFP Hábitat, Prima AFP y Profuturo AFP) continúan hasta la fecha con el proceso para el retiro de hasta 4 UIT, equivalentes a S/ 21 400, de sus fondos privados de pensiones. De hecho, para realizar el trámite, uno de los requisitos indispensables es disponer del Documento Nacional de Identidad (DNI), un correo electrónico, cuenta bancaria y otros datos personales, lo que permitirá obtener el dinero en un plazo máximo de 30 días calendario. Sin embargo, es usual que ciertos afiliados cometan errores mientras digitan el número de cuenta corriente, situación que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para muchos de ellos, debido al temor de que su solicitud sea anulada. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE DEBE HACER EN CASO DE REGISTRAR MAL EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA PARA EL RETIRO DE AFP?

Tras el inicio del proceso de retiro de AFP, es probable que muchos afiliados hayan ingresado de forma errónea el número de cuenta bancaria, confundiéndolo con el Código de Cuenta Interbancaria (CCI), lo que ha generado gran preocupación entre los usuarios. De esta manera, ante una posible confusión, Infobae consultó a AFP Integra sobre los procedimientos que deben realizar los asegurados. Según la entidad privada, este error no podrá ser corregido, ya que el propio sistema lo detectará y notificará al usuario a través de un correo electrónico.

Tras ello, tendrán una oportunidad más para realizar un nuevo trámite con los datos correctos desde el inicio y esperar los 30 días como máximo para recibir su dinero en la cuenta indicada. “Una vez ingresada la solicitud de retiro, no es posible modificar el número de cuenta registrado. Pero si el número [de cuenta bancaria] es incorrecto, el banco rechazará la transferencia y te enviaremos un correo informándote sobre el estado de tu trámite. Luego podrás ingresar una nueva solicitud con los datos correctos, tal como hiciste la primera vez”, explicó la entidad a dicho medio.

¿QUÉ TIPO DE CUENTA BANCARIA SERÁ NECESARIO PARA EL RETIRO DE AFP?

Tras el inicio del octavo retiro de la AFP, uno de los pasos más importantes que deberán realizar los afiliados es registrar su cuenta bancaria activa del titular en soles (no mancomunada). En esta oportunidad, el Sistema Privado de Pensiones no permite otros tipos de cuenta que no sea la moneda nacional, pues los pagos se realizarán en la moneda peruana. Tras ello, el usuario tendrá que verificar que la información sea la correcta y coincida con su entidad financiera.

Así, con el objetivo de evitar inconvenientes o retrasos durante el proceso de retiro, la Asociación de AFP informó, a través de sus redes sociales, que las entidades financieras disponibles para el deposito del dinero son: BanBif, Banco Falabella, BBVA, BCP, Caja Huancayo, Interbank y Scotiabank. Cabe mencionar que, tras confirmar las fechas asignadas para presentar la solicitud de retiro, es recomendable tener toda la información necesaria preparada (DNI, clave web, correo, celular y cuenta bancaria), ya que el proceso suele contar con un tiempo limitado, tal como ocurrió en anteriores ocasiones.

