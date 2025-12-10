En Perú, los pagos correspondientes al trabajo realizado en empresas públicas y privadas ahora pueden ser recibidos a través de Yape, la billetera digital del Banco de Crédito del Perú (BCP). Tras la aprobación de la normativa y la publicación del dictamen respectivo, este método se convierte en una opción legal para que los empleadores depositen sueldos, salarios y otras obligaciones laborales, siempre que exista un acuerdo entre la empresa y los trabajadores, tal como lo establece la ley.

¡Oficial! Ahora tu sueldo puede llegar directo a Yape: sigue estos pasos

Recientemente, el Congreso de la República, a través de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, dio a conocer una iniciativa que generó gran interés entre medios y ciudadanos: la regulación que permite utilizar billeteras digitales como medio de pago para los trabajadores en todo el país.

Esta propuesta, basada en el Proyecto de Ley 4975-2022-CR y aprobada sin necesidad de una segunda votación, se oficializó como la LEY N° 32413. Desde julio de 2025, su objetivo es fomentar la inclusión financiera, ofreciendo a los trabajadores la opción de recibir sus haberes a través de Yape, siempre que exista un acuerdo mutuo con su empleador.

Cabe resaltar que el BCP ha habilitado recientemente una funcionalidad que permite realizar el pago de sueldos a través de su reconocida billetera digital, Yape. Además, la entidad ha puesto a disposición un nuevo Telecrédito dirigido a empresas que deseen implementar este método, ya sea en respuesta a la solicitud de los trabajadores, realizada antes o después de la firma de su contrato laboral.

De acuerdo a lo puntualizado mediante el tercer artículo de la LEY N° 32413, hoy se reconoce a la “billetera digital como un medio de pago válido para que los empleadores realicen el depósito de haberes y otras obligaciones laborales de los sectores público o privado”, mientras el cuarto, profundiza aún más acerca de su uso laboral, resaltando lo siguiente:

“Se aplica para aquellos casos en que, por común acuerdo entre el trabajador y el empleador, se elija el uso de la billetera digital para la percepción de sus haberes y otras obligaciones laborales, siempre que el trabajador considere que esta modalidad le resulta más conveniente”.

La información compartida por parte del Congreso, fundamenta postura entorno a propuesta, refiriendo que de manera exponencial, el uso de Yape y Plin como billeteras digitales habilitadas, ha terminado creciendo hacia el 2025, y actualmente supera más del 58% de la población en cuanto a utilización se refiere.

Asimismo, y desde la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera a cargo de Ilich López Ureña, indican que esta medida tiene el objetivo de generar el “registro de los trabajadores informales ante las instituciones financieras”, y de esa forma promover su sinceramiento de ingresos provenientes de tanto salarios como beneficios sociales.

Cabe resaltar, que a falta de aprobación de reglamento por parte del Ejecutivo, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) será la entidad encargada de determinar el nuevo límite operativo aplicable a Yape o Plin, u otra billetera digital que utilices, y con la cual realices operaciones haciendo uso de dinero electrónico.

Así puedes cambiar la clave de inicio a tu Yape

El uso de Yape a nivel nacional ha aumentado exponencialmente durante los últimos años tras un 2016 a partir del cual inició operaciones para promover las transferencias interbancarias de manera digital gracias al acceso permitido colocando la tradicional clave secreta de 6 dígitos requerida por toda entidad financiera.

De acuerdo a información compartida mediante la plataforma digital de la billetera creada por el BCP, los usuarios del popular aplicativo que olvidaron la combinación de dígitos para ingresar o simplemente desean modificarla por seguridad, deben seguir al pie de la letra una serie de pasos a fin de generar una nueva serie numérica.

Ante lo expuesto, a continuación te compartimos los detalles referentes al cambio de clave de 6 dígitos que necesitas realizar en Yape por olvido o actualización de datos haciendo uso de tu Documento Nacional de Identidad (DNI):

1- Abre Yape y pulsa “¿Olvidaste tu clave?” que figura en pantalla principal.

2- Coloca el número de celular asociado a tu cuenta.

3- Tras ello, ingresa el código de validación que recibirás por mensaje de texto.