Por Redacción EC

La Oficina de Normalización Previsional informó que el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) brinda a sus afiliados una serie de beneficios, entre ellos pensiones por invalidez, jubilación y sobrevivencia, así como pagos adicionales y acceso a servicios de salud. Eso no es todo, el sistema permite percibir un ingreso mensual incluso antes de alcanzar la edad de jubilación establecida. En esa contexto, la ONP indicó que, si un asegurado sufre algún accidente común que le impide seguir trabajando, puede acceder a una pensión de invalidez sin restricción de edad, siempre que haya efectuado aportes por al menos doce meses en los últimos tres años. Por ello, tras el inicio de mayo 2026, miles de adultos mayores se mantienen a la expectativa por el cobro de sus aportes a través del Banco de la Nación. Como todos los meses, el afiliado deberá acercarse a la entidad financiera, según la letra inicial de su apellido paterno, con el objetivo de acceder a sus montos. En el desarrollo de esta nota, te contamos todos los detalles al respecto.