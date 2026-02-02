Tras muchos años de trabajo, las personas llegan a una etapa en la que comienzan a cuestionarse sobre su futuro, por lo que buscan asegurar su bienestar iniciando un proceso de jubilación que les permita acceder a una pensión justa y acorde a lo que les corresponde. En ese sentido, tras el inicio de febrero 2026, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó que miles de adultos mayores que forman parte del régimen 20530 recibirán un ligero pago en su depósito mensual, lo cual representará una gran ayuda para este sector, ya que servirá para cubrir sus necesidades básicas y personales. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTO RECIBIRÁN LOS JUBILADOS DEL RÉGIMEN 20530 DE LA ONP?

A través del Decreto Supremo 009-2026-EF, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó que cerca de 39 489 pensionistas del régimen del DL 20530, que tengan 65 años o más al 31 de diciembre de 2025 y cuyo valor anual no supere las 28 UIT (S/ 154 000), recibirán un reajuste de S/ 30, junto al pago de las pensiones a partir del 12 de febrero de 2026. De esta manera, este grupo de la población irá recibiendo su dinero de acuerdo con el cronograma establecido.

@onpoficial El reajuste al monto de las pensiones es automático, no necesitas realizar ninguna solicitud, mucho menos acudir a tramitadores. Mira el programa completo en nuestro canal de YouTube: 👉🏻 https://shorturl.at/fyNx3 #ONPenLínea #NotaInformativa #ONP ♬ sonido original - ONP Oficial

Es así que, el régimen 20530, integrado por exservidores públicos del sistema conocido como “cédula viva”, continúa bajo la administración del Ejecutivo. Por ello, la ONP recordó que el reajuste aplicado desde enero de este año responde a las medidas previstas para la actualización de las pensiones de este grupo previsional. Por otro lado, los jubilados que cuenten con más de una pensión el reajuste se aplicará sobre la pensión de mayor monto, conforme a lo establecido en el marco legal vigente, según comparte La República.

CALENDARIO DE PAGOS PARA LOS JUBILADOS DEL ESTADO EN FEBRERO 2026