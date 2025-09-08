Geely alcanzó un nuevo objetivo en el mercado automotriz peruano al posicionarse como la marca número uno en ventas de vehículos chinos en el segmento de livianos de pasajeros, según el último reporte de inmatriculaciones de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Este logro refleja la confianza y preferencia de los peruanos por la marca, que ha logrado consolidarse gracias al crecimiento sostenido de tres de sus modelos más destacados: Cityray, Coolray y GX3 Pro. Estos vehículos han marcado la diferencia al ofrecer un alto nivel de seguridad, diseño moderno, tecnología avanzada y precios accesibles.

“El éxito de Geely en el Perú responde a una propuesta clara: poner al alcance de más personas vehículos con altos estándares en seguridad y tecnología”, señaló la compañía. Un ejemplo es el Cityray, uno de los modelos más económicos en el mercado que integra sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) de nivel 2 enfocadas en mantener seguros a los pasajeros, un diferencial frente a otros competidores.

La estrategia de la marca se ha centrado en acercar la experiencia Geely a los clientes, impulsando campañas de test drives y lanzamientos que han permitido comprobar de primera mano la calidad de sus autos. Esto, sumado a la herencia del Grupo Geely propietario de marcas internacionales de gran prestigio, refuerza la seguridad y diseño superior de su portafolio.

El consumidor peruano ha evolucionado, priorizando vehículos con más tecnología, seguridad y espacio interior. Geely ha sabido responder a estas necesidades y, con este logro, consolida su posición como la marca china más vendida y confiable del mercado peruano, pasando a duplicar sus ventas durante los últimos 3 meses comparados al promedio de venta del año pasado.