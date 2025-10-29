En el marco del Japan Mobility Show 2025, la firma japonesa Toyota presentó la nueva generación de su SUV mediano, la nueva RAV4, un modelo que marca un paso decisivo hacia la electrificación y la conectividad avanzada.

El modelo solo estará disponible con motorización híbrida o híbrida enchufable, y podrá alcanzar una potencia combinada de hasta 304 caballos de fuerza.

Según la compañía, el nuevo RAV4 se apoya en un rediseño integral que conserva su silueta robusta marcada por un espíritu todoterreno, pero incorpora amplias mejoras en plataformas, tecnología digital y eficiencia energética. En el habitáculo, se busca que los ocupantes disfruten de una experiencia premium, con mayor espacio, materiales refinados y una conducción más segura e intuitiva.

Incluso se presentó una variante RAV4 GR Sport. (Foto: Diego Barrio de Mendoza) / Diego Barrio de Mendoza

Un componente clave de esta renovación es el nuevo sistema de software Arene, desarrollado por Toyota, que permite definir el vehículo a través del software, habilitando actualizaciones remotas (“over-the-air”) y elevando los estándares de conectividad, seguridad y entretenimiento. En materia de seguridad, el conjunto de asistentes de conducción disponibles incluye innovaciones como alerta de tráfico cruzado frontal y cambio de carril asistido, entre otras funciones avanzadas.

En su versión híbrida enchufable, el nuevo RAV4 equipa una batería de mayor capacidad, 22,7 kWh, que le permite una autonomía eléctrica aproximada de 100 km (según ciclo WLTP), además de soportar carga rápida de corriente continua de 50 kW que recarga del 10 % al 80 % en unos 30 minutos. Las versiones híbridas tradicionales ofrecen potencias combinadas de 191 hp (versión de tracción total) y 183 hp (versión tracción delantera).

El interior del nuevo RAV4 en el Japan Mobility Show 2025. (Foto: Diego Barrio de Mendoza) / Diego Barrio de Mendoza

Toyota señala además que esta generación del RAV4 viene acompañada por un enfoque más deportivo con la versión RAV4 GR Sport, que integra mejoras en suspensión, llantas 20 pulgadas y detalles exclusivos de diseño inspirados en el mundo de la competición.

Con esta estrategia, Toyota no solo refuerza su compromiso con la electrificación y los sistemas híbridos, sino que define al RAV4 como un SUV versátil, tecnológico y adaptado a las exigencias de los conductores actuales que buscan tanto rendimiento como eficiencia y conectividad.