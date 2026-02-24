Escuchar
La víctima, una joven de 22 años, murió cuando un Tesla se estrelló contra su auto mientras observaba las estrellas. | Crédito: AFP
Por Agencia Reuters

Un juez federal rechazó la solicitud de Tesla solicitud para revocar un veredicto del jurado de US$ 243 millones por el accidente de 2019 de un Model S equipado con piloto automático, que mató a una mujer de 22 años e hirió gravemente a su novio.

