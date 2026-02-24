Un juez federal rechazó la solicitud de Tesla solicitud para revocar un veredicto del jurado de US$ 243 millones por el accidente de 2019 de un Model S equipado con piloto automático, que mató a una mujer de 22 años e hirió gravemente a su novio.

En una decisión hecha pública el viernes, la jueza de distrito estadounidense Beth Bloom en Miami dijo que la evidencia en el juicio “apoya con creces” el veredicto de agosto de 2025 , y Tesla no presentó nuevos argumentos para dejar de lado el veredicto.

Se espera que Tesla, dirigida por Elon Musk, apele. Ni Tesla ni sus abogados respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El caso surgió de un incidente ocurrido el 25 de abril de 2019 en Key Largo, Florida, en el que George McGee condujo su Model S 2019 por una intersección a aproximadamente 62 mph (100 kph) mientras se agachaba para buscar su teléfono, que se le había caído.

McGee chocó contra la camioneta de Naibel Benavides León y Dillon Angulo, que estaba estacionada en el arcén y junto a la cual se encontraban. Benavides murió.

El jurado declaró a Tesla 33% responsable del accidente. Concedieron una indemnización por daños y perjuicios de US$19,5 millones a los herederos de Benavides y US$23,1 millones a Angulo, además de $200 millones en daños punitivos a repartir entre ellos. McGee ya había llegado a un acuerdo con los demandantes.

El veredicto fue el primero de un jurado federal en relación con un accidente fatal que involucró a Autopilot.

TESLA CULPÓ A UN CONDUCTOR POR ATROPELLAR A LAS VÍCTIMAS

Al buscar una reversión, Tesla dijo que McGee merecía toda la culpa, que su Model S no era defectuoso y que el veredicto desafiaba el sentido común.

Tesla dijo que los fabricantes de automóviles “no aseguran al mundo contra los daños causados ​​por conductores imprudentes” y que los daños punitivos deberían ser cero porque no exhibió “desprecio imprudente por la vida humana” según la ley de Florida.

Adam Boumel, abogado del patrimonio de Benavides y de Angulo, dijo que sus clientes estaban satisfechos con la decisión.

“Desde el primer día, Tesla se ha negado a aceptar la responsabilidad”, declaró Boumel en un correo electrónico. “El piloto automático era defectuoso, y Tesla lo puso en circulación en Estados Unidos antes de que estuviera listo y fuera seguro”.

Tesla ha enfrentado muchas demandas por las capacidades de conducción autónoma de sus vehículos, pero se han resuelto o desestimado sin llegar a juicio.

Musk, la persona más rica del mundo, ha promocionado durante mucho tiempo a Tesla como líder en conducción autónoma para vehículos privados y robotaxis.