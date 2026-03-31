Resumen

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El EV2 sirve como un paso más en la estrategia de electrificación regional de Kia. (Foto: Kia)
El EV2 sirve como un paso más en la estrategia de electrificación regional de Kia. (Foto: Kia)
/ Kia
Por Redacción EC

La ofensiva eléctrica de Kia continúa tomando forma. La marca surcoreana confirmó que avanza en el desarrollo del EV2, un SUV eléctrico compacto que será el modelo más asequible dentro de su nueva familia de vehículos eléctricos. Con este lanzamiento, la compañía busca ampliar su alcance en mercados donde el precio sigue siendo la principal barrera para adoptar la movilidad eléctrica.

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