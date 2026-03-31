La ofensiva eléctrica de Kia continúa tomando forma. La marca surcoreana confirmó que avanza en el desarrollo del EV2, un SUV eléctrico compacto que será el modelo más asequible dentro de su nueva familia de vehículos eléctricos. Con este lanzamiento, la compañía busca ampliar su alcance en mercados donde el precio sigue siendo la principal barrera para adoptar la movilidad eléctrica.

El futuro EV2 se ubicará por debajo de modelos como el Kia EV3, el Kia EV6 y el Kia EV9 dentro de la estrategia global de electrificación de la marca. Su tamaño y posicionamiento lo colocarán en el segmento de los SUV urbanos, uno de los más competitivos del mercado actual.

Aunque todavía no se han revelado todos los detalles técnicos, el proyecto apunta a ofrecer una propuesta accesible sin renunciar al diseño y la tecnología que caracterizan a la gama eléctrica de la marca. Se espera que el modelo adopte el lenguaje de diseño visto en otros EV de Kia, con líneas modernas, iluminación LED distintiva y una cabina enfocada en la digitalización.

Uno de los principales objetivos del EV2 será democratizar el acceso a los vehículos eléctricos. La compañía pretende reducir el precio de entrada a su gama eléctrica para atraer a nuevos clientes que aún no consideran viable dar el salto a esta tecnología.

Los nuevos robots y las líneas de producción modernizadas facilitan la integración del EV2 en la producción de modelos de la fábrica. (Foto: Kia) / Kia

En ese contexto, el nuevo modelo también se perfila como una respuesta directa al avance de los fabricantes chinos en el segmento de eléctricos asequibles. Marcas como BYD, Chery y MG Motor han ganado terreno en distintos mercados gracias a modelos con precios competitivos y equipamiento atractivo.

Con un precio más bajo que el de otros eléctricos de la marca, el EV2 podría convertirse en una herramienta clave para competir frente a estas firmas asiáticas. La estrategia de Kia busca mantener su presencia en el mercado global de eléctricos mientras aumenta el volumen de ventas en segmentos de mayor demanda.

Si bien el lanzamiento oficial todavía no tiene una fecha confirmada, diversos reportes apuntan a que el EV2 podría llegar al mercado hacia finales de esta década. De concretarse, el modelo ampliaría la familia eléctrica de la marca hacia el segmento de entrada.

La llegada de vehículos como el EV2 refleja una tendencia clara en la industria automotriz. A medida que la electrificación avanza, los fabricantes buscan ofrecer modelos cada vez más accesibles para acelerar la adopción de esta tecnología.

En ese escenario, Kia apuesta por un SUV compacto que combine precio competitivo, diseño moderno y tecnología, con la intención de disputar el terreno que hoy dominan los eléctricos económicos provenientes de China.