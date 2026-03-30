Resumen

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El sistema de auto Start-Stop en el ojo de la tormenta debido a las políticas de Trump. (Foto: Ford)
El sistema de auto Start-Stop en el ojo de la tormenta debido a las políticas de Trump. (Foto: Ford)
/ Ford
Por Redacción EC

El sistema Start-Stop podría tener los días contados en Estados Unidos. La administración del presidente Donald Trump anunció cambios regulatorios que eliminarían los incentivos para que los fabricantes incorporen esta tecnología en los autos nuevos, una decisión que podría modificar el equipamiento estándar de millones de vehículos.

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