Jesús, en la masiva serie “The Chosen”, siempre estuvo concebido por los escritores para ser un ‘tipo chévere’. Sonrisas, milagros y alguna broma amable, simplemente tiene el don del carisma. Pero su semblante está por cambiar en la quinta temporada, titulada “La Última Cena”. El primer capítulo, que vinos antes de su estreno este jueves 10 de abril en cines, se abre con una nota alta de tensiones políticas frente a los detractores del salvador bíblico. Estamos ante el comienzo de su final.

El director de la serie, Dallas Jenkins —hijo de Jerry Jenkins, coautor de las novelas apocalípticas “Left Behind”— apareció en un video durante el pre-estreno del primer episodio de la temporada 5 “The Chosen: La Última Cena” en Ciudad de México, donde Saltar Intro estuvo presente para poder visualizarlo. “Muchos piensan que entrará como un rey a Jerusalén, pero Jesús se muestra humilde”, explicó el cineasta. En el inicio de la quinta temporada, nuestro héroe, interpretado por Jonathan Roumie, siente pesar tras su conmovedor ingreso a la ciudad sagrada. Por otro lado, la cámara enfoca el semblante de su desconcertado discípulo Judas Iscariote (Luke Dian), quien está a punto de cruzar al lado oscuro.

Se preguntarán: ¿Es una serie sobre la fe? Sin embargo, la historia se explaya en traiciones, poder y humanidad. Cualquiera podría sentirse atraído por la tragedia de Jesús y esperar sus reacciones. A pesar de sonar demasiado bíblico y ser el programa más visto por creyentes, su montaje, guion y banda sonora no tienen nada que envidiarle a un programa como “Shogun”, “Vikingos” u otra producción de época con gran presupuesto. La diferencia es que, en este caso, fue financiada por sus propios fans en un promedio de 7 millones de dólares por temporada. Y a pesar de sus estándares, la buena calidad de sus actuaciones, diseño de producción y relato persiste en los nuevos episodios.

Jesús, entre su misión y el miedo

"The Chosen: La Última Cena", Temporada 5.

Roma domina en el Siglo I y el descarado gobernador Poncio Pilato observa un fenómeno. El primer episodio arranca con Jesús ingresando a Jerusalén en medio de alabanzas, incluso los políticos lo observan llegar y ver a la multitud agitándole palmas, como si ya reconocieran a un nuevo rey. Pero hay una decisión narrativa clave que se mantiene fiel a los evangelios: no entra a la ciudad en un caballo de guerra, como lo haría un monarca tradicional, sino sobre un burro. El simbolismo es claro: este rey viene en son de paz, no de conquista.

Sin embargo, la reacción de los líderes religiosos es de alarma. “Si te declaran soberano, Roma nos caerá encima”, advierte uno de ellos al joven predicador sentado en su noble corcel. Sus apóstoles interceden y aseguran que no debe existir preocupación. Pero lo cierto es que su entrada gloriosa es también un acto peligroso. Con tremendo contexto político, que Jesús se haya autoproclamado ‘hijo de Dios’, ‘el elegido’ o ‘el mesías’ prácticamente firma su suicidio.

La escena más poderosa del capítulo ocurre cuando Jesús visita el Templo. Lo que debía ser la casa de oración se ha convertido en un mercado ruidoso, lleno de corrupción. Es cuando empiezan las crisis de ansiedad del personaje, mientras sus discípulos lucen tan emocionados como desconcertados. Una voz en el cielo que podría sonar algo forzada supera sus expectativas. Pero Jenkins quiere reforzar la intensidad emocional de este momento, porque después Roumie continúa escalando sus miedos sin caer en el esfuerzo.

Uno de los detalles más sobresalientes del capítulo está en el trabajo de casting y la pulcritud de las vestimentas de época. Jesús entra en Jerusalén frente a un cúmulo de fieles alborotados y la escena se hace realmente conmovedora, porque es un personaje iluminado. Pero el ritmo vertiginoso sigue. Jesús ve una mancha de sangre en la pared y detiene su mirada en esta. No dice nada, pero lo siente todo. El temor a lo que viene es palpable y él sigue sonriendo. Ya no es el “Jesús cool” que hemos visto en temporadas anteriores; ahora su respiración se entrecorta y se sofoca por lo inevitable.

Una imagen de "The Chosen: La Última Cena", Temporada 5.

En este episodio, Jesús se refugia con sus discípulos en una casa campestre prestada por una amiga de Juana (Amy Bailey), una mujer romana adinerada y aliada con el pregón judío. Aquí tiene lugar la icónica escena de la gran cena —aún no es última, pero sí significativa—. En una mesa en forma de U, sus apóstoles escuchan a Jesús hablar sin rodeos sobre lo que viene a continuación. Nadie interrumpe. El tono ya no es de parábolas ni metáforas. Les dice que algo ocurrirá con él. Algunos lo entienden. Otros, como Judas (Luke Dimyan), todavía están desconcertados.

Judas, el traidor que no comprende

Luke Dimyan como Judas en una escena de la serie “The Chosen” (Foto: 5&2 Studios)

Judas, en la sutil pero oscura interpretación de Luke Dimyan, entiende el mensaje espiritual de rabino. Pero si Pedro (Shahar Isaac) y Juan (George Harrison Xanthis) ya entendieron que Jesús no busca coronas, poder y oro, la óptica del villano de la quinta temporada siempre será más terrenal. El trailer muestra su encuentro con el sumo sacerdote judío (Richard Fancy) para vender a su líder, y aunque la historia se conoce de memoria, todavía son inesperadas sus reacciones o los nuevos personajes que aparezcan en medio de ello.

Es la primera vez en la televisión (y el cine) que los líderes religiosos de la época de Jesús cobran sentido con diálogos sobre sus verdaderos intereses políticos. La tan conocida historia sobre Jesús, en películas como “La pasión de Cristo” (2004) siempre los ha colocado en un recuadro básico, pero “The Chosen” experimenta con esa libertad creativa que tanta polémica le ha traído para poner a estos personajes en varios bandos, como los fariseos que protegen a Jesús, como Yussif (Ivan Jasso), o quienes lo denuncian a pesar de su fragilidad para comprender sus palabras, como Shmuel (Shaan Sharma).

Lo más trágico del episodio no es la traición que sabemos que vendrá de parte de Judas, sino la decepción silenciosa de Jesús hacia él. En varias tomas, el Mesías lo observa con ternura, pero también con dolor. No hay aún una confrontación directa, pero la grieta entre ellos se ha abierto. Y el espectador lo siente: ese Judas que alguna vez parecía solo ambicioso, ahora se percibe como un hombre que no logra entender la misión que ha jurado seguir. Es un trabajo meticuloso de parte de Dimyan al adentrarse en la oscuridad de su personaje, y también hay una bien desarrollada dirección de actores, porque se siente la química del elenco completo.

Judas, en el contexto de este episodio, no es un villano, sino una tragedia en construcción. Pero “The Chosen” no lo condena en el inicio de la quinta temporada. Lo retrata con algún sentido de compasión, como a todos sus personajes humanos, de tal modo que las conclusiones se desglosan sin sentir la imposición de alguna moral sobre los personajes, que además son bíblicos y están totalmente en la línea del bien y el mal.

Veredicto: Otra temporada de “The Chosen” marcada por las tensiones rumbo a la cruz

La quinta entrega de “The Chosen” consta de 8 episodios; los dos primeros llegan a cines este 10 de abril antes de su paso por Prime y Netflix, donde están sus temporadas anteriores, y también por la aplicación gratuita de la serie. Sus creadores tienen la expectativa de replicar el éxito de la tercera temporada, cuyos capítulos iniciales recaudaron más de 14 millones de dólares en taquilla. Hoy es considerado el proyecto audiovisual más financiado colectivamente en el mundo.

El nuevo estudio que cuenta con los derechos de la serie es 5&2 Studios —antes lo era Angel Studios, conocida por “Sound of Freedom”—. La actual casa realizadora apunta a recaudar más de 56 millones de dólares para financiar su sexta entrega. Lo extraordinario es que, aun con su éxito comercial, la serie sigue cuidando lo esencial: una narración comprometida, personajes tridimensionales y una tensión dramática que no deja de crecer en torno al final de Jesús, su crucifixión, que se vería en la última octava entrega.

Este primer episodio es testimonio de que, incluso cuando el final ya está escrito, la forma en que se cuenta una serie o película sigue capturando la atención del público. “The Chosen” logra que cada paso hacia el Gólgota duela. En el camino, y debido a que es una serie de corte histórico, hay espacio para entender el contexto político y los personajes bíblicos a través de una maquinaria de producción de gran envergadura. Las temporadas anteriores utilizaron recreaciones de posproducción y trabajo en estudios, mientras que la quinta sigue impresionando con sus escenarios, trajes representativos de la época y buenas actuaciones de parte de Roumie, Dian y otros variados rostros, incluido el papel de la Madre María, que desempeña la peruana Vanessa Benavente.

De parte del apasionado Dallas Jenkins, quien después de muchos intentos de hacer películas del montón triunfó con “The Chosen”, sin duda se compone una historia con su particular sensibilidad. Para los creyentes, hay una certeza incómoda llegada la quinta temporada: lo más doloroso de la pasión de Cristo no será la cruz, sino el camino hacia ella, y los rostros que no entendieron —o no quisieron entender— quién era realmente Jesús. Para el público en general, ya sea vista desde casa o en el cine, deja una perspectiva pocas veces vista en una producción de Semana Santa y algunos momentos tensos por experimentar.