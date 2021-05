Conforme a los criterios de Saber más

La cineasta musulmana Aqsa Altaf creció con una inquietud: había algo en las películas que le despertaba curiosidad y le resultaba muy atractivo; pero también con una convicción: ese era un mundo en el que ella no tenía cabida. Por lo menos eso sentía cada vez que veía historias que no mostraban personajes ni remotamente parecidos a su realidad, a su raza o a su fe. “La falta de representación crea ese problema: hace que interiorices pensamientos del tipo: no soy lo suficientemente importante o lo suficientemente ‘cool’ para salir en la pantalla grande, y ese es un pensamiento tóxico, especialmente para los niños”, explicó la directora, hoy convertida en una de la primeras seleccionadas de “Launchpad”, la iniciativa de Disney+ para impulsar -mediante cortometrajes- la diversidad en la cinematografía mediante la voz de nuevos talentos.

La primera temporada de “Launchpad”, ya disponible en la plataforma de streaming, presenta 6 historias dirigidas por cineastas de diferentes orígenes. Además de Altaf, criada en Kuwait por padres de Pakistán y Sri Lanka; están los directores chinos Hao Zheng y Moxie Peng; las chicanas Jessica Méndez Siqueiros y Anne Marie Pace; y la estadounidense Stefanie Abel Horowitz. Seleccionados entre más de 1,100 postulantes, estos jóvenes realizadores trabajaron junto a mentores de Disney en 6 cortometrajes unidos por la temática: “Descubrimiento”.

Las identidades diversas de los cineastas elegidos se traducen en sus historias. “American Eid”, sobre la festividad musulmana del Eid; “Dinner is Served”, sobre un estudiante chino que se ve sobrepasado por las exigencias de una escuela de élite en los Estados Unidos; “Growing Fangs”, una historia que usa la figura de una adolescente mitad humana y mitad vampiro para reflexionar sobre la biculturalidad y la bisexualidad; “Let’s Be Tigers”, sobre los abismos y esperanzas tras la perdida de un ser querido; “The Last of the Chupacabras”, una reflexión sobre la lucha de los migrantes para no perder sus tradiciones; y “The Little Prince(ss)”, sobre los estereotipos masculinos y la transfobia.

Estas historias están conectadas con las propias vidas de sus creadores. Moxie Peng, por ejemplo, relató en la conferencia de prensa de “Launchpad”, en la que Saltar Intro estuvo presente junto a otros medios latinoamericanos, que su cortometraje se inspiró en una vivencia de su infancia. Al igual que Gabriel, el niño que protagoniza “The Little Prince(ss)”, Peng fue agredido por el padre de un amigo suyo, cuando este se dio cuenta de que no encajaba con estereotipos de masculinidad y que prefería bailar y jugar con muñecas, lo que lo convirtió en una “mala influencia” para otros pequeños.

“Mi padre me dijo: ‘si te gustan los libros o las princesas, por mí está bien’. Y eso resonó en mí, porque fue la primera vez que descubrí que, así como el mundo podía ser poco amigable, también hay gente que te querrá por lo que eres. Y eso quise llevar a mi historia. Los niños queer, los niños trans, no están solos. Siempre nos tendremos a nosotros mismos para protegernos”, explicó el director.

Directores de la primera temporada de Launchpad. (Foto: Disney+)

ROMPER LA BARRERA

Phillip Domfeh, productor a cargo de Launchpad, y Mahin Ibrahim, directora de Diversidad e Inclusión en Disney, manifestaron que, aunque la primera temporada acaba de ver la luz, la continuidad del proyecto está garantizada, por lo que ya hay nuevas aplicaciones para una segunda parte.

“Este es solo el principio, es un primer paso y tengo mucha confianza en lo que se viene, porque queremos hacer que más gente se sume a este proyecto”, explicó Domfeh, que anunció que las aplicaciones actualmente abiertas ya no solo están dirigidas a directores, sino también a guionistas: por lo que se puede postular como guionista, como director y como guionista/director.

La nueva temporada, tendrá como temática la “Conexión”. Según lo dicho por Domfeh, actualmente ya hay más de 11 mil aplicantes. Los seleccionados, al igual que los 6 cineastas que protagonizan este artículo, contarán con la asesoría de realizadores de Disney, LucasFilm, Marvel Studios y Pixar. Así como clases en la American Film Institute (AFI).

Desde la experiencia de Aqsa Altaf, hay muchas razones para mirar al futuro del cine con esperanza. Y muchas razones para sentir orgullo de nuestras identidades y compartirlas con el mundo. “Crecí viendo los estereotipos tóxicos que hay sobre los musulmanes. Es como si hubiera un techo que nos separa del resto del mundo y pensé: si nosotros no mostramos quiénes somos realmente, quién más lo hará. Si nosotros no rompemos con esa barrera, nadie más lo hará. Y puede que hacer estos cortos solo logre pequeñas rajaduras en ese muro, pero esas pequeñas rajaduras harán la diferencia algún día”, expresó la cineasta, que le aconseja a la nueva generación de directores que no tengan temor en apostar por las historias que realmente los inspiran.

Afiche de Launchpad.

“Cuando estudiaba cine tenía muchas ideas, pero constante me preguntaban quién va a querer ver esto, quién lo va a comprar, para quién lo estás haciendo. Es muy loco cómo hemos estado delimitados por el mercado. Y lo que cuento no pasó hace mucho, yo me gradué en el 2017. No entendemos que hay un mercado allá afuera al que nunca hemos considerado, porque la idea de mercado es muy limitada. Así que mi consejo es: escribe lo que tú quieras escribir y el mercado te va a encontrar a ti”, finalizó.

CÓMO POSTULAR

Las aplicaciones para la segunda temporada de Launchpad se cerrarán el 11 de junio del 2021 a la medianoche. De ser elegidos, los participantes deberán disponer de un año en el que estarán dedicados en exclusividad a este programa, que se divide en: trabajo de desarrollo de guion, clases de dirección y escritura dictados por ‘partners’ de AFI en los estudios de Disney en Burbank, California, y en el mismo campus de la American Film Institute de Los Ángeles. Así como un cronograma de producción del corto: 8 semanas de desarrollo, 10 o 12 de fotografía y un aproximado de 10 semanas de post-producción.

Los postulantes extranjeros también deben considerar que, para participar, necesitan tener una visa de trabajo en los Estados Unidos y ser mayores de 21 años. Puedes consultar todos los requisitos para la aplicación en la web oficial de Launchpad.

SOBRE LOS CORTOS

Puedes ver los 6 cortos de la primera temporada de Launchpad en Disney Plus:

1. “AMERICAN EID”

(Escrito y dirigido por Aqsa Altaf)

Ameena, una inmigrante paquistaní musulmana, se despierta el día del Eid (fiesta de la ruptura del ayuno) y se da cuenta de que tiene que ir a la escuela. Está triste y echa de menos su casa, pero se embarca en una misión para hacer del Eid un día festivo en las escuelas públicas. Esta misión le permitirá volver a conectar con su hermana mayor e integrarse en su nuevo hogar, al mismo tiempo que ese nuevo hogar la acepta a ella.

2. “DINNER IS SERVED”

(Dirigido por Hao Zheng, escrito por G. Wilson & Hao Zheng)

Un alumno chino que estudia en un internado de élite de EE.UU. se da cuenta de que la excelencia no es suficiente cuando se presenta para ocupar un puesto de liderazgo que ningún otro estudiante extranjero ha solicitado.

3. “GROWING FANGS”

(Escrito y dirigido por Ann Marie Pace)

Val García, una adolescente mexicano-estadounidense que es mitad humana/mitad vampira, se ha visto obligada a mantener su identidad en secreto para ambos mundos. Pero cuando su mejor amiga humana aparece en su escuela infestada de monstruos, tiene que enfrentarse a su verdad, a su identidad y a sí misma.

4. “THE LAST OF THE CHUPACABRAS”

(Escrito y dirigido por Jessica Mendez Siqueiros)

En un mundo donde la cultura casi ha dejado de existir, una solitaria joven mexicano-estadounidense que lucha por conservar sus tradiciones, invoca, sin saberlo, a una criatura oscura y antigua para que la proteja.

5. “LET’S BE TIGERS”

(Escrito y dirigido por Stefanie Abel Horowitz)

Avalon no ha asimilado todavía la pérdida de su madre. Pero una noche, tiene que cuidar a un niño de cuatro años y va a encontrar más consuelo de lo que jamás habría imaginado.

6. “THE LITTLE PRINCE(SS)”

(Escrito y dirigido por Moxie Peng)

Gabriel, un niño chino de 7 años al que le encanta el ballet, se hace amigo de Rob, otro alumno chino de la escuela. Pero el padre de Rob decide intervenir cuando sospecha del comportamiento femenino.

VIDEO RELACIONADO:

Tráiler de "Friends: The Reunion". (Fuente: HBO Max)