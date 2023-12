“Monuments: Beyond the Star” es el nombre de la docuserie en la que los siete integrantes de BTS recuerdan cómo se convirtieron en el mayor fenómeno del pop de los últimos tiempos.

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook cuentan cómo experimentaron la industria musical desde que debutaron como ‘idols’ hasta que dieron el salto al mercado occidental con participaciones en premiaciones como los Billboard y los AMA’s.

El documental es parte de un acuerdo que firmó BTS con Disney en 2022 y que consitió en grabar contenidos originales. Entre ellos: “BTS: Permission to Dance on Stage – LA”, una grabación en 4K del show que dieron en el Sofi Stadium en November del 2021; “In the Soup: Friendcation”, un reality de viajes con V; y “BTS Monuments: Beyond the Star”.

Fecha de estreno de los capítulos 5 y 6 de “BTS Monuments: Beyond the Star”

“BTS Monuments: Beyond the Star” estrenó sus primeros dos capítulos el 20 de diciembre. Los capítulos 3 y 4 llegaron el miércoles 27 de diciembre. Y los capítulos 5 y 6 se podrán ver desde el 3 de enero.

Estos son los títulos y las fechas de estreno de todos los episodios de la docuserie, que está compuesta en total por 8 capítulos.

Capítulo Fecha de estreno Episode 1 – The Beginning 20 de diciembre Episode 2 – Adolescence 20 de diciembre Episode 3 – Pursuit of Happiness 27 de diciembre Episode 4 – Disconnected 27 de diciembre Episode 5 – Welcome! 3 de enero Episode 6 – Begin and Again 3 de enero Episode 7 – Still Purple 10 de enero Episode 8 – Promise For Tomorrow 10 de enero

Link oficial para ver “BTS Monuments: Beyond the Star”

“BTS Monuments: Beyond the Star” se puede ver en América Latina a través de Disney+. Este es el link oficial para ver la docuserie. La visualización de este contenido es mediante suscripción. El costo del servicio de Disney+ en América Latina es de 27,90 soles (moneda peruana) al mes (aprox. 8 dólares estadounidenses al mes).

Avance de capítulos 5 y 6

Los avances oficiales de cada capítulo se pueden ver a través de las redes sociales oficiales de Disney+, pero también a través de BangtanTV, el canal oficial de BTS en YouTube.

Este es el tráiler de anuncio de estreno:

Este es el tráiler de los episodios 5 y 6:

Hora de estreno

Los capítulos 5 y 6, titulados “Bienvenidos” y “Volver a empezar”, se podrán ver desde estos horarios en América Latina:

Perú: 3 am (miércoles 3 de enero)

Argentina: 5 am (miércoles 3 de enero)

México: 2 am (miércoles 3 de enero)