Samantha Jones no es el símbolo más importante de “Sex and the City”, pero se acerca mucho a serlo. Reapareció en el final de la segunda temporada del spin-off de la serie de HBO Max, “And Just Like That”, pero la esperada escena del cameo de Kim Cattral ha dejado mucho que desear. Asimismo, cabe resaltar lo que ocurrió con el resto de personajes en el último episodio, “La última cena, parte 2″, el cual, además, dio paso a la continuación de la historia en la tercera temporada.

La premisa del episodio final es un romance que se retoma y está en su mejor momento. El regreso de Aidan (John Corbett) a la vida de Carrie (Sarah Jessica Parker) ha sido conmovedor, sobre todo para aquellos fanáticos que necesitaban el toque de nostalgia y la idea idealista del amor que nunca muere, aún después del divorcio y la viudez, como es el caso de ambos personajes. Ahora, él es un padre de familia preocupado por su hijo menor, quien rechaza a la nueva novia de papá, y ella sigue siendo un alma libre en Nueva York.

Episodio final de "And Just Like That 2", "La última cena".

En el último episodio de “And Just Like That 2”, Carrie está tan enamorada de Aidan y feliz de dejar atrás los remordimientos y la muerte de Mr. Big (Chris Noth), que vende su departamento del vecindario de Upper East Side en Nueva York, donde la vimos desde “Sex and the City” (1998), y se muda a un nuevo piso, más amplio y pensando en que alguna vez los hijos de Aidan puedan visitarla. Pero antes de irse, organiza ‘la última cena’ en el antiguo predio e invita, como siempre, a sus mejores amigos, Charlotte (Kristin Davis), Miranda (Cynthia Nixon), Nya (Karen Pittman), Che Diaz (Sara Ramírez), Lisa (Nicole Ari Parker) y Seema (Sarita Choudhury) para ser parte del ritual de despedida del lugar.

Kim Cattrall es Samantha Jones en el último episodio de "And Just Like That 2"

El mismo día de la cena, Carrie recibe la inesperada llamada de Samantha Jones (Kim Cattral) desde Londres. Ya sabíamos que estaría en el episodio, pero no que aparecería tan rápido en los primeros minutos. “Mi vuelo se retrasó más de tres horas Carrie, no voy a poder llegar a tiempo”, dice la íconica, divertida y muy sexual publicista de Nueva York. Su amiga luce desconcertada, puesto que no tenía previsto verla en ‘la última cena’ en el departamento. En la conversación, Samantha le pide a su amiga ponerla en altavoz para despedirse del lugar: “¡Gracias por todo, maldito y fabuloso departamento!”.

Se sabía que los productores de la serie solo ofrecerían unos minutos de Samantha Jones en la pantalla, pues las actrices guardan distancia desde hace varios años y no esperaban encontrase de nuevo en un set de rodaje, así que las escenas fueron grabadas por separado. Por un lado, nunca estuvo previsto que la actriz regresara a “And Just Like That 2″ por más de unos minutos, pero se nota el mínimo criterio creativo para nutrir al personaje, a quien se extraño por tanto tiempo, de esa chispa y picardía clásica. Se mostró como una persona diferente.

Un ejemplo de la nueva personalidad de Samantha es el chiste del final de la conversación, cuando Carrie la llama por su nombre y después delata su acento británico, ante lo que su amiga le responde: “¿Quién es Samantha Jones? Yo soy Annabelle Bronstein de la ‘Injah’. Ta y cheerIo (adiós)”, en referencia a un personaje hipotético de “Sex and the City” se utilizó como parte de la trama del clásico de televisión. Es una broma que solo el más fanático de la serie se acordaría y que no da mucha información sobre la nueva vida del personaje.

Además, resulta inverosímil saber que la conversación nunca se grabó con la interacción de dos personas en un solo diálogo, sino cada una por separado. La amistad se cae dentro y fuera de la pantalla. Pero, en la historia, queda claro que hay una distancia entre ellas. Durante un momento de la conversación, Carrie invita a Samantha a verse al siguiente día de la cena, ya que la diva de la publicidad no va a llegar a tiempo a la hora de la cena por un problema de vuelos. A esto, Samantha responde con evasivas para decir que debe regresar pronto y ya no será posible ese viaje, como si la distancia fuera un gran problema para la increíble Jones, quien antes volaba cada fin de semana de Los Angeles a Nueva York solo para tomar desayuno con sus mejores amigas.

Sarah Jessica Parker es Carrie Bradshaw en "And Just Like That 2".

Además, el vestuario dela diseñadora de modas Pat Field para la escena de Kim Cattrall no se luce en todo su esplendor en la piel de Samantha Jones, pues se le ve hablando por teléfono mientras está sentada en el asiento trasero de un taxi. En todo caso, lo más resaltante que se aprecia en el personaje es el bolso de color verde que tiene en las manos y que no debería envidiar en nada a la calidad de accesorios de Nueva York.

¿Qué sucedió en el último episodio de “And Just Like That 2”?

Aidan y Carrie.

El suceso más difícil de procesar en el final de la segunda temporada de “And Just Like That... 2″ fue la relación entre Carrie y Aidan. Esta se ve dañada, cuando el menor hijo del empresario se accidenta por haber consumido hongos. Esto lo empuja a decidir regresa a su casa de campo junto a su familia y dejar a Carrie en la ciudad, porque la única forma de ayudarlo a sanar es estando a su lado. Por su puesto, Aidan pone entre la espada y la pared a Carrie, cuando le pide que la espere por cinco años hasta que su hijo cumpla la mayoría de edad, se estabilicen las cosas en el hogar y luego pueda retomar la relación. De algunas forma, el amor que se tienen sostiene la decisión de ella de dar luz verde al plan, pero también se delata una Carrie desconocida. En otra circunstancia de “Sex and the City”, esperar tanto tiempo por alguien no sería una opción, después de haber dejado algo tan preciado como su departamento a causa del amor.

Por otro lado, la distancia entre Miranda y Steve se diluye en el último episodio de la serie. Fue una decisión complicada para la abogada de Nueva York, pero finalmente visitó a su exesposo en su bar-restaurante para hacer las pases y quedar como buenos amigos. A lo lejos, su hijo sonríe al ver que sus padres tienen un gesto de amor.

Che Diaz.

Che Diaz, que antes era la novia de Miranda, hace las pases con ella tras el incidente en el bar. La comediante habló en un show de stand-up sobre la relación de pareja que tenían y eso fue la gota que derramó el vaso en una relación donde ya había mucha distancia. Por su parte, Miranda gana mayor terreno como interna de Human Right Watch y su esfuerzo en el trabajo lleva a que su jefa le confíe una entrevista en la BBC. Después de eso, conoce a una presentadora de televisión que le invita un trago después del trabajo. En tanto, Che siente buena vibra con una joven con quien, esta vez, sí coincide en varios puntos, y finalmente eso termina en una noche romántica.

Miranda.

En el caso de Nya, ella acepta su dolor por no tener una pareja a quien contarle las cosas. Después de disfrutar de la soltería, pasa por un proceso de duelo por su expareja y de soledad. Lo cierto es que parece un poco desesperada por encontrar un hombre y casarse, al igual que el resto de mujeres en “And Just Like That 2″. En la cena del departamento de Carrie, Nya encontrará un nuevo pretendiendo, el chef que cocinó la cena gourmet en la reunión.

Una situación triste rodea a Lisa y su esposo. Después de publicar su película, la documentalista está emocionada por un nuevo proyecto, pero sabe que tendrá menos tiempo en casa para cuidar a su hijo adolescente. Una noticia llega en mal momento, cuando ella intenta despegar su carrera profesional: un bebé está en camino. La frustración y la mala suerte culmina en un aborto no deseado. Así, los sentimientos de remordimiento afloran en el personaje.

Charlotte, amiga de Lisa y compañera de comité de madres de familia en el colegio de sus hijos, también tienen sus propios problemas en casa. Desde que aceptó el trabajo en la galería de arte, Harry y sus hijas la ven diferente, porque ya no está pendiente a tiempo completo de las responsabilidades de la casa. Su esposo debe asumir un rol más hogareño que les trae problema, pero se resuelven a la manera de Charlotte, poniendo los puntos sobre las íes, y pidiendo ayuda para no ser la que cargue con toda la responsabilidad de cuidado del hogar y la educación de las niñas.

Por último, Seema está más enamorada que nunca. Un productor de cine apareció en su vida y ahora no sabe cómo manejar el “te amo” que se dijeron mutuamente durante el sexo. Así que Carrie habla con su amiga directamente para decirle que deje los miedos de lado y se arriesgue a sentir. El problema viene cuando un viaje de cinco meses a Egipto se le presenta a él. Seema no dejará su vida en Nueva York por un hombre, y ese será también algo que tendrá que resolverse en la tercera temporada, ya confirmada, de “And Just Like That”.

Veredicto

La serie es una explosión de moda, sensualidad y problemas amorosos. El hermoso vestuario y el regreso de personajes icónicos es la razón para que el público siga sumando puntos de audiencia durante las transmisión de los capítulos. Sin embargo, los diálogos sobre la diversidad, el lenguaje inclusivo y los personajes afrodescendientes impuestos en la trama están por todos lados en la segunda temporada. Ha sido el punto principal de la crítica en las redes sociales, y la verdad es que la serie llega a un punto de inverosimilitud en una historia que siempre fue de placeres y nunca abordó cuestiones tan polémicas. Por momentos, los personajes parecen forzados e incluso con actitudes que los fanáticos desconocerían de un Carrie, un Aidan o una Miranda. Dicen que la tercera es la vencida y ese es el rumor para “And Just Like That...” en la espera de la tercera temporada de la serie de HBO Max.