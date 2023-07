La segunda temporada de “And Just Like That” es una tensión constante para ver el esperado cameo de la actriz Kim Cattrall en el personaje de Samantha Jones, pero lamentamos decir que el capítulo cinco “Dulce o truco” todavía no es el momento. Más bien, las amigas Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis) y Miranda (Cynthia Nixon) están en medio de mucho drama con sus parejas; a esto, se suman los encuentros sexuales de la doctora Nya (Karen Pittman) y la seductora Seema (Sarita Choudhury).

El capítulo 5 de “And Just Like That 2″ inicia en un Halloween muy al estilo de Nueva York. Luego, vemos a Seema soportar las excentricidades de un nuevo hombre con problemas en el sexo, a Miranda lidiando con su relación con Che y a Carrie una cita con un empresario exitoso.

Además, Charlotte está apoyando a su hija con una sesión de fotos de modelaje para la firma Ralph Lauren, con la que Harry (Evan Goldenbatt) está en desacuerdo. Piensa que es una estafa y se disfraza con una peluca para supervisar que el estudio de fotografía sea confiable, pero su esposa lo descubre. Sin embargo, esto no es más interesante en comparación con lo que les sucede a sus amigas.

Charlotte y su hija Rose.

Seema y un galán pasajero

Nya, Carrie y Seema.

Seema es una talento encontrando pareja. Ella, Carrie y Nya salen en una noche de conquistas a un bar y esto da resultado para todas, excepto para Carrie.

Seema y Nya disfrutan de una noche de pasión con sus galanes, pero el caso de la primera es algo diferente. Encuentra a un hombre con problemas de disfunción eréctil, que antes de tener sexo debe utilizar una bomba de vacío en su miembro para poder rendir en la cama. Por su puesto, el humor está en la extrañeza del momento para una mujer como ella, pues puede tolerar muchas cosas, pero eso sale de su criterio.

Miranda y Che

Desde que Miranda se mudo con Che Diaz (Sara Ramírez), ha tenido que tolerar la vida de su pareja, una persona no binaria que se dedica al stand up comedy. Al mudarse a Los Ángeles, se supone que la relación iría mejor, porque Che estaba buscando su sueño de dedicarse a la actuación, pero la diferencia de círculos sociales y de edad hace que la tarea sea menos llevadera.

En la temporada de Halloween, Miranda llega cada mañana al departamento de su hijo Brady, después de pasar la noche con Che en su departamento. Pero el ritmo es muy agotador.

Todo se complica en la relación, cuando la comedia de Che es rechazada en una intervención a un grupo del público y la productora desiste de su contrato, con lo cual se complican sus finanzas personales. Miranda intenta darle aliento, pero no da resultado y su pareja prefiere mantener la distancia por unos días.

Carrie conoce a George

George y Carrie.

No sabemos que tanto tiempo en pantalla tendrá el nuevo personaje de “And Just Like That...2″, o si es pasajero, pero George (Peter Hermann) funciona como un respiro para ese “Sex and the City” que los fans esperaban. Porque, en la noche o en el día, la idea es que Carrie siempre se tope con alguien en una noche de citas para después continuar con su drama más profundo.

Mientras Seema está diciendo por teléfono a Carrie que su pareja tiene disfunción eréctil, ella se detiene en medio de la ciclovía y provoca el choque contra la vereda de George, un empresario de la tecnología que tiene varios negocios con su socio y rommate.

Parece un buen hombre, pero su rommate parece demasiado preocupado por los negocios y no tiene una buena actitud con Carrie, cuando ella solo intenta absolver su culpa por haber provocado un accidente. Una noche, ellos están en el departamento y una llamada del socio de George interrumpe el momento sexual. Parece que esa es la gota que derrama el baso para la amable neoyorkina.