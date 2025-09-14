Emmy
Noah Wyle en escena de la serie "The Pitt". (Foto: Difusión)
Agencia AFP
"The Pitt" se lleva el Emmy a mejor serie dramática: ¿dónde verla en streaming?
“The Pitt”, la nueva serie médica en conquistar el mundo, se alzó este domingo con el a la mejor serie dramática en la ceremonia celebrada en Los Ángeles.

MIRA: Steve Buscemi se sumará al elenco de la segunda temporada de “Merlina”

Protagonizada por Noah Wyle, la serie se llevó el llamado Óscar de la televisión en la disputada categoría venciendo a “Andor”, “The Diplomat”, “The Last of Us”, “Paradise”, “Severance”, “Slow Horses” y “The White Lotus”.

¿Dónde ver “The Pitt”?

La serie “The Pitt” se puede ver en HBO Max a través de . La producción se estrenó el 2025 y cuenta con una primera temporada de 15 episodios.

Cabe destacar que HBO ya confirmó la realización de una segunda temporada.

