“The Pitt” se lleva el Emmy a mejor serie dramática: ¿dónde verla en streaming?

“The Pitt”, la nueva serie médica en conquistar el mundo, se alzó este domingo con el Premios Emmy a la mejor serie dramática en la ceremonia celebrada en Los Ángeles.

Protagonizada por Noah Wyle, la serie se llevó el llamado Óscar de la televisión en la disputada categoría venciendo a “Andor”, “The Diplomat”, “The Last of Us”, “Paradise”, “Severance”, “Slow Horses” y “The White Lotus”.

¿Dónde ver “The Pitt”?

La serie “The Pitt” se puede ver en HBO Max a través de este enlace oficial. La producción se estrenó el 2025 y cuenta con una primera temporada de 15 episodios.

Cabe destacar que HBO ya confirmó la realización de una segunda temporada.