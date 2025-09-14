“The Pitt” se lleva el Emmy a mejor serie dramática: ¿dónde verla en streaming?

Escucha la noticia
“The Pitt”, la nueva serie médica en conquistar el mundo, se alzó este domingo con el Premios Emmy a la mejor serie dramática en la ceremonia celebrada en Los Ángeles.
Protagonizada por Noah Wyle, la serie se llevó el llamado Óscar de la televisión en la disputada categoría venciendo a “Andor”, “The Diplomat”, “The Last of Us”, “Paradise”, “Severance”, “Slow Horses” y “The White Lotus”.
¿Dónde ver “The Pitt”?
La serie “The Pitt” se puede ver en HBO Max a través de este enlace oficial. La producción se estrenó el 2025 y cuenta con una primera temporada de 15 episodios.
Cabe destacar que HBO ya confirmó la realización de una segunda temporada.
