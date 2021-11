Conforme a los criterios de Saber más

La actriz de 17 años Merly Morello es uno de los talentos más jóvenes de la televisión peruana. Ella interpreta a ‘Lily’ en la serie de América TV “De vuelta al barrio” desde que tiene 13 años. Casi cinco años después, su carrera ha crecido. Además de ser actriz, ahora es modelo, tiktoker y su marca personal se encuentra en ascenso. En esta nota te contamos datos que no conocías de esta joven intérprete y que nos reveló en entrevista exclusiva con Saltar Intro.

A continuación 10 datos que no conocías de Merly Morello:

Merly Morello se hizo conocida al trabajar en la serie "De vuelta al barrio" (Merly Morello / Instagram).

1. Actriz versátil

Merly Morello tiene claro que no se estancará en la comedia o en un solo género de ficciones. “Como actriz tengo que ser adaptable y no me voy a quedar estancada en solo un género porque al público le guste, sino me gusta la idea de probar nuevas cosas, de ir por nuevos terrenos, de tener mayor visibilidad en distintos formatos, no solamente en comedia. Meterme un poco más en el drama y en algún momento hacer terror, con esto logro demostrar la versatilidad que puedo manejar como actriz”, agregó.

2. Ha hecho papeles dramáticos

La actriz contó a Saltar Intro que ha formado parte de dos producciones en las que ha dejado la comedia y ha interpretado a roles dramáticos. “El primero fue en un corto de la Universidad de Lima (...) La segunda es el ‘Olvido’ es la primera vez que será mostrado un público. Este corto está muy chévere. Fue un muy divertido poder trabajar con Gabriel Rondón fuera de ‘De vuelta al barrio’. No se lo pueden perder”. El corto ya está disponible en streaming en YouTube:

3. Hizo Home School

Antes que la educación remota fuera algo común en nuestro país por la pandemia, la joven actriz reveló que inició con la escuela en casa desde la segunda temporada de la serie peruana “De vuelta al barrio”. “Me retiré del colegio presencial en tercero de secundaria en la segunda temporada de ‘De vuelta al barrio’, porque los horarios no me daban. Quería seguir estudiando; sin embargo, quería seguir actuando. Antes, era solamente colegio, grabar, regresar, hacer tareas, con las justas dormir, entonces yo no socializaba mucho, no salía, no tenía reuniones con mis amigos, veo actualmente mucho más sin ir al colegio presencialmente”, dijo Morello.

4. Quería ser tenista profesional

La actriz quería ser tenista profesional, pero por dificultades económicas, a los 10 años tuvo que dejar el tenis y dedicarse de lleno al colegio. “Seguramente estaría postulando ahora para la UM en Miami, una beca deportiva, iría a estudiar... Yo tenía todo claro a esa edad. Sería becada no solamente por excelencia académica, sino por excelencia deportiva, estaría estudiando psicología deportiva y jugando tenis”, dijo Morello.

5. No tuvo fiesta de promoción

Al igual que muchos jóvenes adolescentes que no pudieron tener fiesta de promoción, Merly Morello tampoco pudo. La actriz reveló que hizo una reunión con algunos compañeros de su anterior escuela, pero señaló que no fue lo mismo. “Sé que algunos se frustraron, pero... La vida continúa y en algún momento se te va a dar algo increíble, y realmente estancarte en que no pasó, no va a solucionar absolutamente nada. Duele, ¿pero qué más haces? Nada”.

6. Pasó por apuros económicos

En la entrevista con Saltar Intro, la joven de 17 años reveló que cuando tenía 12 años y aún no formaba parte de “De vuelta al barrio” su familia pasó por problemas financieros. Ella recordó que estuvo becada por excelencia academia en un conocido colegio. “No podíamos seguir pagando el colegio. Entonces necesitábamos ayuda y pedí la beca de la ONG Peru Champs”, contó.

7. Ahora es más fuerte

La joven actriz señaló que cuando inició la serie de “De vuelta al barrio” tenía tan solo 13 años y que ahora a puertas de cumplir 18, se ha dado cuenta que ha sido un camino largo y que la ha vuelto más fuerte. “Veo hacia atrás que había gente que hacía comentarios destructivos con la intención de hacer daño y todo esto me ha vuelto una persona más fuerte”, añadió.

8. El impacto de las redes

Merly siente que le gustaría tener un poco de ingenuidad en su vida, sin embargo, las redes sociales pueden llegar a ser tan crudas y duras que quitan la ingenuidad en las personas. “La vida me ha enseñado que no todos son buenos y de alguna forma me han quitado esa ingenuidad, contó.

9. Serie favorita

Durante la entrevista con Saltar Intro, Merly Morello indicó que le gustan las series que son entretenidas y que son fáciles de ver. Un ejemplo de eso es “Modern Family”. “Para el poco tiempo libre que tengo, disfruto ver ‘Modern Family’. Es una serie larga pero entretenida”, añadió.

10. Película favorita

Su película favorita es “Se7en: los siete pecados capitales”, cinta protagonizada por Morgan Freeman, Brad Pitt y Gwyneth Paltrow. “Ellos están investigando un asesinato en serie que parecen estar inspirados en los siete pecados capitales. Esta película es muy buena”, añadió.

