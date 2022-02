Conforme a los criterios de Saber más

“A través de mi ventana” ya es una de las películas más populares en Netflix y sus protagonistas, Clara Galle y Julio Peña, cada día suman más fans. Aunque ambos actores son todavía muy jóvenes, Peña, quien interpreta a Ares Hidalgo en la historia, ya había ganado notoriedad en América Latina por su personaje en “BIA”, serie juvenil de Disney.

Desde muy pequeño, Julio se preparó para ser un actor completo. Se mudó a Madrid, donde asistió a cursos y talleres de actuación en distintas academias. En el 2012, empezó a participar activamente haciendo teatro musical en obras como “The Nightmare Before Christmas”, “Mamma Mia!” y “Moulin Rouge”.

En 2018 fue elegido para ser parte del elenco de “BIA”, serie de Disney para América Latina que se grabó en Buenos Aires con un elenco mayoritariamente latinoamericano, con actores de Brasil, México y Argentina.

Sobre su selección para el papel de Manuel en “BIA”, Peña le dijo al diario “Noticias de Navarra”: “Estando en la escuela de teatro Jana de Madrid vinieron a realizar un cásting para la serie. José, que es mi representante, me animó a que me presentara a pesar de que yo no estaba muy por la labor, pero me insistió diciéndome que era una experiencia muy buena realizar un cásting para Disney, así que al final lo hice. Quisieron que fuera a Argentina a realizar más pruebas, pero no podía porque estaba de exámenes, así que vinieron a España el director ejecutivo de la compañía Disney, Martín Pla, y la protagonista de la serie, Isabela Souza. Hicimos aquí las pruebas definitivas, les gusté y me contrataron. Y me fui a Buenos Aires”.

Julio Peña fue parte de “BIA” desde julio de 2018 a diciembre de 2019. Grabó 120 capítulos y tenía planificada una gira y una nueva temporada, que fueron canceladas por causa del COVID-19.

En 2019, “El Comercio” conversó con Julio Peña y el elenco de “BIA” a propósito de la gira que ya había anunciado fechas para Perú, Argentina, Colombia, entre otros países.

Aquel año nos dijo sobre su experiencia en la serie de Disney: “Creo que salimos de aquí preparados para una vida como artistas. Y eso a mí es lo que más me ha cambiado”. También contó que se estaban preparando para la gira, con apoyo de sus colegas de otras series juveniles de Disney América Latina.

“Comentamos con el elenco de ‘Soy luna’ que ellos empezaron como muy niños y terminaron mucho más fuertes y nosotros estamos pasando por lo mismo, estamos entrenando mucho, creo que vamos a terminar modelos fitness (risas)”, afirmó Peña, de entonces 19 años.

Sobre la gira afirmó: “Además de importante para nuestras carreras, yo añadiría que para nuestras vidas. Casi nadie tiene la oportunidad de girar. Hacer una gira es una locura, tener un periodo de tiempo en el que estás viajando, haciendo shows, conociendo gente, países, culturas. Es muy loco. Estamos todos muy preparados para ir a ello, tenemos como muchas ganas y, además, tenemos todos la sensación de que si tenemos algún problema, este elenco esta tan unido y nos apoyamos tanto unos a otros que vamos a tener un respaldo siempre que lo necesitemos”.

El tour de “BIA iba a arrancar el 21 de marzo en Buenos Aires del 2020. La presentación en Lima, Perú, iba a ser el 14 de abril.

