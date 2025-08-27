“MONSTRUO: La historia de Ed Gein”: fecha confirmada de estreno

Netflix anunció oficialmente la tercera parte de su exitosa serie antológica “Monster”, creada por Ryan Murphy e Ian Brennan. Esta vez, la historia se centrará en uno de los asesinos seriales más perturbadores de la historia: Ed Gein. El estreno mundial está programado para el 3 de octubre de 2025, y la temporada contará con la actuación protagónica de Charlie Hunnam, quien dará vida a este siniestro personaje.

El anuncio llegó acompañado de los primeros pósters promocionales, donde ya se percibe el ambiente oscuro y escalofriante que caracterizará la trama. La estética confirma que la producción seguirá explorando el lado más sombrío de la mente criminal, con un enfoque visual impactante y cargado de tensión psicológica.

Ryan Murphy regresa con una entrega aún más estremecedora

Después del éxito de las temporadas anteriores, Murphy y Brennan vuelven con una propuesta que busca profundizar en las raíces del terror humano. Según adelantó Netflix, esta tercera entrega será la más intensa y perturbadora hasta la fecha, mostrando con detalle cómo un caso real puede convertirse en mito y, al mismo tiempo, en espejo de los temores colectivos.

¿Quién fue Ed Gain?

Ed Gein no fue únicamente un criminal: se convirtió en una figura que redefinió la representación del mal en la cultura popular. Sus crímenes marcaron un antes y un después, sirviendo como base para construir villanos ficticios que aún hoy siguen generando fascinación y miedo.La serie promete explorar cómo este “hombre común” de Plainfield terminó transformándose en uno de los monstruos más recordados, planteando una reflexión inquietante: los monstruos no nacen, se forman dentro de la sociedad que los rodea.

Sinopsis oficial: la perturbadora vida de Ed Gein

La historia se sitúa en los años 50 en la zona rural de Wisconsin, donde un hombre aparentemente amable y solitario llamado Eddie Gein escondía un macabro secreto en su granja. Detrás de su apariencia tranquila se ocultaban crímenes atroces, alimentados por su aislamiento, problemas mentales y una obsesiva fijación con su madre. Estos actos no solo conmocionaron a su comunidad, sino que también inspiraron décadas de películas y personajes icónicos en el cine de terror, desde “Psicosis” hasta “El silencio de los inocentes”.

Ficha técnica