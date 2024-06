Los libros de "Bridgerton"

Más datos interesantes...

La colección de la saga "Bridgerton" de Julia Quinn consta de ocho libros, cada uno centrado en uno de los miembros de la familia Bridgerton. Shonda Rhimes tiene planes de adaptar ocho temporadas, aunque todavía no hay confirmación de ello. Esta es la lista completa de los libros:

"El duque y yo", centrado en Daphne Bridgerton. "El vizconde que me amó", centrado en Anthony Bridgerton. "Te doy mi corazón", centrado en Benedict Bridgerton. "Seduciendo a Mr. Bridgerton", centrado en Colin Bridgerton. "A Sir Phillip, con amor", centrado en Eloise Bridgerton. "El corazón de una Bridgerton", centrado en Francesca Bridgerton. "Por un beso", centrado en Hyacinth Bridgerton. "Buscando esposa", centrado en Gregory Bridgerton.





Además, Quinn escribió dos epílogos adicionales agrupados en la colección "The Bridgertons: Happily Ever After". Se trata de una antología que cuenta lo que sucede con las vidas de los personajes después de sus historias originales, donde la autora ofrece cierres detallados de las parejas y explora momentos clave en sus futuros.

Aquí está el desglose de los epílogos de "The Bridgertons: Happily Ever After":

"El duque y yo: El segundo epílogo". Continúa la historia de Daphne Bridgerton y Simon Basset. "El vizconde que me amó: El segundo epílogo". Ofrece una visión adicional de la vida matrimonial de Anthony Bridgerton y Kate Sheffield. "Te doy mi corazón: El segundo epílogo". Expande la historia de Benedict Bridgerton y Sophie Beckett. "Seduciendo a Mr. Bridgerton: El segundo epílogo". Proporciona más detalles sobre la relación de Colin Bridgerton y Penelope Featherington, como su vida después del matrimonio y los retos que enfrentan. "A Sir Phillip, con amor: El segundo epílogo". Continua la historia de Eloise Bridgerton y Sir Phillip Crane, como el crecimiento de sus hijos. "El corazón de una Bridgerton: El segundo epílogo". Explora la relación de Francesca Bridgerton y Michael Stirling. "Por un beso: El segundo epílogo". Añade más información sobre la historia de Hyacinth Bridgerton y Gareth St. Clair. "Buscando esposa: El segundo epílogo". Da más detalles sobre la vida de Gregory Bridgerton y Lucy Abernathy.

En resumen, todavía hay muchísimo por contar sobre los Bridgerton. Suerte, Netflix.





Imagen: Ilustradora Miel & Limón. (Archivo/Instagram/@yeka_sanfelipe)