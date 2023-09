“Heartstopper” se ha convertido en una de las series juveniles más populares en streaming desde su lanzamiento en 2022. El 3 de agosto de este año, se estrenó la muy esperada segunda temporada, compuesta por 8 nuevos episodios, en donde se siente el romance entre Nick y Charlie a flor de piel, algo que el público pedía desde la primera entrega.

La respuesta de la audiencia fue inmediata, ya que “Heartstopper” se ubicó en el Top 10 global de las series más vistas en streaming en cuestión de horas. Esto ha llevado a que muchos seguidores se pregunten cuándo llegará la confirmación oficial de una tercera temporada.

¿Qué pasó en la Heartstopper 2″?

Kit Connor es Nick y Joe Locke es Charlie en "Heartstopper". / Samuel Dore/Netflix

Nick (Kit Connor) y Charlie (Joe Locke) vivieron su romance sin los temores que se suscitaron en la primera temporada. La sombra de Ben (Sebastian Croft), el exnovio tóxico, seguía presente, pero la nueva pareja supo manejarlo y salieron adelante frente a la presión social.

Por otro lado, Elle (Yasmin Finney) y Tao (William Gao) se dijeron la verdad y salieron en una cita formal de pareja. Después, tuvieron líos cuando él cambió su personalidad para recibir la aprobación de su mejor amiga. Pero finalmente eso se solucionó y siguieron saliendo.

Tao (William Gao) y Elle (Yasmin Finney) en "Heartstopper".

Además, los alumnos viajan a París en un paseo escolar y el público descubre parte del pasado de Nick, que es mitad francés. El joven se encuentra con su padre, que vive en Francia y es una persona fría y distante con su hijos británicos, aunque más adelante intentará resarcir sus errores durante una cena familiar.

En este punto, hay una reconciliación en la familia de Nick, pero su hermano mayor todavía no acepta su orientación sexual. Por lo mismo, la temporada se concentra en el dolor interno del personaje al tener que decir públicamente quién es su nueva pareja, Charlie.

¿Cuándo se estrena “Heartstopper 3″?

En la temporada 2 de "Heartstopper", Charlie le confiesa a Nick que rechaza los alimentos, lo cual es un claro símbolo de trastorno alimenticio. / Samuel Dore

La confirmación de una tercera temporada de “Heartstopper” aún no ha sido oficialmente anunciada, pero existe la posibilidad de que la producción de la serie no se vea tan afectada por un retraso, a propósito del contexto de huelgas de WGA y SAG-AFTRA, escritores y actores en Estados Unidos, que han paralizado varias producciones. Cualquier participación de los artistas en forma de trabajo, como promoción o filmación, no están permitida.

Pero “Heartstopper” es un proyecto de Netflix con equipo británico-australiano y sus actores están mayormente bajo contratos de Equity UK, la asociación de actores del Reino Unido, que ha seguido operando.

Además, Alice Oseman, autora de la novela gráfica en la que se basa “Heartstopper”, aseguró en julio de este año que ha continuado trabajando en los guiones de la temporada 3 de la serie. Por lo mismo, también advirtió que la publicación del Volumen 5 del libro se movió de fecha para diciembre de este año.