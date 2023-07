Los sucesos del capítulo 1088 del manga de “One Piece” han dejado atónitos a todos los fans de la obra de Eiichiro Oda, en especial, a los que son fans de Garp y es que el héroe de la marina se ha convertido en el blanco principal de los piratas de Barbanegra. ¿Conseguirán salvar a Coby y a los demás? Aquí te contamos todo el episodio completo.

Capítulo 1088 del manga de “One Piece”

El capítulo tiene de nombre “la última lección”.

“One Piece” es la portada de la Weekly Shonen Jump donde vemos a Luffy del anime y manga abrazando al Luffy del live action de Netflix.

El capítulo inicia en el antiguo cuartel geneal de la Marina.

Garp está enseñando como maestro en el cuartel.

“Tenemos a un anciano y a un bebé, en el hipotético caso que estés en un bote que no puede llevar a dos personas, ¿qué harían? ¿A quién llevarían?”, dice Garp.

Coby responde diciendo que él saltaría del bote para que así tanto el anciano como el bebé puedan salvarse, pero Garp se enoja y le dice “oye tonto, ¡es un error total! Tienes que dejar al viejo porque ya ha pasado su vida y generación”. Gsarp mira a Coby y le dice

“¿qué es lo que quieres salvar? ¿Para qué te convertiste en Marine? ¡Para proteger el futuro de las personas! Es por eso que tienes que dejar que el hombre viejo se vaya ya que este ya vivió lo suficiente, ¡por eso tú y el bebé tendrían que vivir!”.

Una de las vicealmirantes le dice a Garp que no diga eso porque todas las vidas son iguales pero este le dice que “el futuro de los jóvenes es ilimitado”, con lo que nos vamos a Amazon Lily, la isla de las mujeres donde ocurrió el incidente con Barbanegra.

Unos gritos se escuchan: “Vice almirante, por favor ayúdenos. No podíamos hacer nada mientras veíamos cómo derrotaban a todos nuestros compañeros. El permiso de huir nunca llegó de los altos mandos y creemos que es porque nos enfrentamos a un Yonkou. ¡Por favor, no sabemos qué nos harán en la isla pirata de Hachinosu!”.

Ahora nos vamos con Barbanegra, que le está plantando cara a Coby.

“Zehahahah, pero si es el capitán Coby, el nuevo héroe de la marina. ¿Cuál es el problema? No creo que quieras desatar una guerra de altas proporciones contra nosotros, ¿verdad?”, afirma Barbanegra.

“¡A cambio de los 800 marinos que tienes atrapados en tu barco, tómame a mi como rehén!”, grita Coby, mientras Barbanegra se burla y le grita “¡Zehahahaha! ¡Parece que te estás subestimando un poco!”, con lo que regresamos a la isla pirata de Hachinosu.

La mano gigante de Avalo Pizarro se posa sobre los rehenes que no saben qué hacer y ven su muerte muy cercana aplastados.

“¡Hay una mano gigante que sale de la isla y los cañones no funcionan! ¡Vamos a morir!”, gritan desde el barco de Garp desesperados.

Tashigi aparece y les grita a los marines que es imposible evadir un ataque de tal magnitud, por lo que se preparen para saltar al mar.

Prince Gruss, Helmeppo y Coby le preguntan a Garp, que está tirado y herido en el suelo, qué es lo que deberían hacer, a lo que el Vicealmirante sonríe y les dice “¡Ustedes los pueden salvar!”.

Coby los demás se sorprenden, pero Garp prosigue: “Escúchenme, voy a crear una pequeña oportunidad para ganar. Capitán Coby, tú destruirás la mano de Avalo Pizarro. Contraalmirante Grus, tú tienes que proteger al barco de los escombros que caerán al reventar la mano y teniente Helmeppo, asegúrese que nadie intervenga mientras ellos dos cumplen con su misión”.

“Ustedes están en la capacidad para tomar una decisión en un segundo”, sigue Garp y esto hace que los tres subordinados se armen de valor y se lancen al ataque.

Los piratas de Barbanegra se empiezan a burlar ya que al Garp estar herido y con el ataque monstruoso de Avalo Pizarro, se sienten completamente victoriosos.

Coby y Gruss se agrupan para atacar a Pizarro y Gruss le pregunta a Coby si tiene una bomba para hacer explotar la mano de Pizarro y este le responde que no, pero que ya verá de lo que es capaz de hacer.

Gruss se preocupa porque la mano de Pizarro recubre gran parte del mar y también está por desaparecer el barco de Garp y Helmeppo está distrayendo a los miembros de Barbanegra para que Coby y Gruss ataquen.

Garp se levanta, pero este se encuentra completamente rodeado por los piratas de Barbanegra.

“Adonde crees que irás con todas esas heridas de muerte, ¿Garp?”, le dice Aokiji, pero es el propio Garp que lo mira sonriente y le dice que son solamente algunas heridas pequeñas. La esperanza parece revivir.

“Y yo que vine aquí preocupado por ti”, responde Aokiji, pero este no se esperaba que Garp use su supervelocidad y se escape de las manos de Kuzan, que sorprendido lo mira mientras el propio Garp traspasa a los piratas de Barbanegra y en zig zag se mueve directo hasta el rostro de la calavera de Hachinosu, osea, Avalo Pizarro.

“¡Maldición, por qué Garp está aquí frente a mi! ¡Acaso no te importa lo que le pase a tu barco!”, grita Pizarro mientras Garp no duda ni un segundo en usar su ataque “Galaxy Divide”, que revienta la cara de Avalo Pizarro y lo deja completamente ensangrentado en su cuerpo real.

Coby se da cuenta de que les ha dado la oportunidad que realmente necesitaban. El propio Coby le grita a Garp que “¡no lo defraudará!” y se lanza a hacer su ataque.

“¡Eres un bastardo Garp, no creas que eso bastará para poderme derrotar. Mira lo que estoy a punto de hacerle a tu barco!”, grita Pizarro muy enojado levantando su mano por encima del barco de Garp.

La voz de Garp comienza a recordar lo que le dice a Helmeppo: “oye, Helmeppo, Coby ha avanzado demasiado en poco tiempo, pero, ¿por qué siempre trae sus brazos y hombros con vendas? Está repleto de eso”, dice Garp, mientras vemos en otra viñeta que Coby se está elevanto por encima del brazo de Pizarro y Garp está riéndose recordando.

Pasamos a un mini flashback en donde Garp y Helmeppo prosiguen la conversación de hace un ratito.

“Uhm, sinceramente, Coby me dijo que no hablara nada al respecto de esto pero...”, mientras recuerda que Coby vino completamente flaco y pequeño gritando que no tenía ningún talento para pelear y que era una persona normal, por lo que tendría que entrenarse 50, 100 o hasta 200 veces más fuerte que alguien más para poder ser fuerte.

“Tengo que entrenar mucho más para poder proteger a todos los que yo quiero”, grita Coby en el recuerdo de Helmeppo. Este le cuenta a Garp eso y Garp le dice “¿Pero qué diablos? ¿Después de entrenar conmigo se va a entrenar muchas más horas?”, y Helmeppo responde diciendo que sí, que lo hace diariamente sin descanso a pesar del dolor que siente, por eso tiene tantas vendas.

“Él comienza a golpear los sacos de buques de guerra cada noche a pesar de que la sangre comienza a caer de sus nudillos y los gritos de dolor”, con lo que pasamos a la risa de Garp mientras que Coby ya está posicionado para atacar a Pizarro.

Pizarro comienza a amenazar a Coby y a los del barco, diciendo que les hará el daño posible mientras estén hundiéndose y que Aokiji los congelará, pero Garp le grita a Coby “¡Vamos, tú puedes salvarlos!”, a lo que el capitán Coby grita, “¡Si yo no puedo destruirte, todos morirán! ¡Nadie morirá por mi culpa!”, mientras unos rayos rojos y negros comienzan a salir del puño de Coby que apunta directamente a Pizarro y una onda extremadamente potente sale con el grito de “¡HONESTY IMPACT!”, partiendo todo el brazo de Avalo Pizarro que grita de dolor.

Todas las personas entre piratas y marines terminan absolutamente sorprendidos. Pizarro está gritando de extremo dolor y Tashigi se sorprende demasiado.

Coby asiente la mirada mientras Garp cae riéndose demasiado al ver lo tremendamente poderoso que es su querido aprendiz. Helmeppo no lo puede creer y Gruss tampoco. Este último usó el poder de su fruta para evitar que los restos del brazo de Pizarro caigan contra el barco de Garp.

Coby empieza a caer pero este es rescatado por Helmeppo entre lágrimas que estaba muy preocupado por él. “Helmeppo, amigo, lo hice...”, grita Coby adolorido y le grita sí, partiste un brazo del tamaño de una montaña.

Coby, Helmeppo y Gruss vuelven al barco y son recibidos entre vitoreos, pero Tashigui y los demás reciben una llamada de Garp.

“¡Este es el vicealmirante Garp, la misión de rescatar al capitán Coby ha sido un completo éxito!”, dice Garp, a lo que Tashigui le dice que regrese con ellos rápido pero Garp responde diciendo “todos ustedes lárguense de Hachinosu lo más pronto posible”, generando la sorpresa de todos en el barco.

“A partir de ahora voy a hacer esto solo, pero oigan, lo más importante d todo esto, es que ustedes están sanos y salvos, ¿no es cierto?”, dice Garp con la voz apagándose.

Coby suplica por su regreso, pidiéndole a Gruss que regrese el barco a Hachinosu, pero Garp sigue hablando.

“¡Este evento algún día será reconocido como una amenaza a todos los piratas del mundo! Ahora vayan adelante sin mirar atrás, para mi, queridos pequeños, todos ustedes son, ¡EL FUTURO DE LA MARINA!”, mientras pasamos a la viñeta más triste de todas, donde Aokiji ha dejado a Garp atravezado por una estaca de hielo que ha desangrado al abuelo de Luffy mientras todos los piratas de Barbanegra se quedan mirándolo con cara de enojados.

Los ojos de Aokiji están oscuros, la pantalla se pone oscura también y se escucha otro sonido donde se clava a la estaca nuevamente mientras Garp ríe todo lo que puede con las pocas fuerzas que le quedan, con lo que decimos adiós al héroe y pasamos a las palabras del narrador.

“En los periódicos de mañana, el capitán Coby regresó vivo de la isla pirata, mientras que el vicealmirante Garp ha caído desaparecido en Hachinosu y también, el incidente de la isla del futuro, una barricada se ha armado en Egghead, lugar declarado por el Yonkou Mugiwara no Luffy como su fortaleza, un suceso que sacudió el mundo entero”, finalizando el capítulo 1088 de “One Piece” con los barcos de la marina justo abajo de Egghead, donde están Borsalino Kizaru y el mismísimo Saint Jaygarcia Saturn.

