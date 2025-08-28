“Lord of Mysteries” Capítulo 11: Hora confirmada de estreno

Crunchyroll estrena este 29 de agosto en exclusiva el capítulo 11 de la primera temporada de “Lord of Mysteries”, el anime chino que está conquistando varios países. ¿A qué hora estará disponible el nuevo episodio? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Hora de estreno del capítulo 11 de “Lord of Mysteries”

El capítulo 11 de “Lord of Mysteries” se estrena este viernes 29 de agosto a las siguientes horas en Latinoamérica y España:

México: 10:00 p.m.

Colombia: 11:00 p.m.

Ecuador: 11:00 p.m.

Venezuela: 12:00 a.m.

Chile: 1:00 a.m. (Del sábado 5)

Argentina: 1:00 a.m. (Del sábado 5)

Perú: 11:00 p.m.

Bolivia: 12:00 a.m.

Paraguay: 1:00 a.m. (Del sábado 5)

Uruguay: 1:00 a.m. (Del sábado 5)

España: 6:00 a.m. (hora peninsular del sábado 5)

Dónde ver el anime de “Lord of Mysteries”

Vía Crunchyroll

Crunchyroll tiene todos los derechos para transmitir en exclusiva para Latinoamérica los capítulos de “Lord of Mysteries” cada viernes en su plataforma.

Cómo ver “Lord of Mysteries” en Crunchyroll

“Lord of Mysteries” se estrenó globalmente en Crunchyroll. Aquí te explico cómo puedes acceder a él:

Accede a Crunchyroll: Ve al sitio web oficial de Crunchyroll: www.crunchyroll.com También puedes usar la aplicación de Crunchyroll en tu dispositivo móvil (iOS/Android), smart TV, consola de videojuegos, etc. Busca la Serie: Usa la barra de búsqueda en la parte superior del sitio web o dentro de la aplicación. Escribe “Lord of Mysteries” o “詭秘之主”. Acceso a los Episodios: Los episodios de “Lord of Mysteries” suelen requerir una suscripción a Crunchyroll Premium para verlos el mismo día de su estreno y sin anuncios. Crunchyroll ofrece una prueba gratuita de 7 días para su servicio Premium, lo que te permite ver los primeros episodios. Si no tienes Premium, algunos episodios podrían estar disponibles de forma gratuita con anuncios después de un período de tiempo (generalmente una semana después del estreno), pero esto varía según la serie y la región. Horario de Estreno (para Perú, donde te encuentras): Los nuevos episodios de “Lord of Mysteries” se estrenan los viernes. Para Perú, la hora de estreno es generalmente a las 11:00 p.m. (hora de Lima). (Ten en cuenta que siempre puede haber ligeras variaciones, pero esa es la hora reportada para la región).

Sinopsis

La historia de “Lord of Mysteries” nos transporta a un mundo alternativo que recuerda a la Inglaterra de la era victoriana, donde la tecnología a vapor coexiste con fuerzas ocultas y horrores lovecraftianos. Nuestro protagonista, Zhou Mingrui, un joven chino de la Tierra moderna, se despierta inexplicablemente en el cuerpo de Klein Moretti, un estudiante universitario que se ha suicidado misteriosamente.

Atrapado en un cuerpo ajeno y en una época y realidad desconocidas, Klein debe navegar por un mundo lleno de conspiraciones, sociedades secretas, entidades cósmicas aterradoras y un sistema de poder sobrenatural conocido como los “Beyonders”. Los Beyonders obtienen sus habilidades consumiendo pociones especiales que les otorgan poderes, pero también el riesgo de perder la cordura.

Para encontrar respuestas sobre su transmigración y una forma de regresar a casa, Klein se ve envuelto en el mundo de lo oculto, utilizando su ingenio y conocimientos de su vida pasada. Así, forma la misteriosa “Tarot Club” (Club del Tarot), una organización clandestina donde, bajo la identidad del enigmático “El Loco” (The Fool), interactúa con otros Beyonders y busca descubrir los secretos más profundos de este enigmático mundo. La serie es un thriller psicológico de ritmo lento que explora temas de poder, sanidad y oscuridad a través de una lente detectivesca.

Lista de Personajes Principales (Temporada 1)

Dado que la primera temporada se centrará en los inicios, aquí están algunos de los personajes clave que se esperan ver:

Klein Moretti (周明瑞 - Zhou Mingrui): El protagonista. Un transmigrador de la Tierra moderna que se despierta en el cuerpo de Klein. Astuto, observador y con un fuerte sentido de la supervivencia. Inicia su camino como un “Vidente” (Seer).

El protagonista. Un transmigrador de la Tierra moderna que se despierta en el cuerpo de Klein. Astuto, observador y con un fuerte sentido de la supervivencia. Inicia su camino como un “Vidente” (Seer). Audrey Hall: Una noble joven rica, curiosa e ingenua, que se une al Tarot Club. Es una “Espectadora” (Spectator) en su camino Beyonder.

Una noble joven rica, curiosa e ingenua, que se une al Tarot Club. Es una “Espectadora” (Spectator) en su camino Beyonder. Alger Wilson: Un Beyonder experimentado y miembro del Tarot Club, conocido por su pragmatismo y conexiones marítimas. Es un “Marinero” (Sailor) en su camino Beyonder.

Un Beyonder experimentado y miembro del Tarot Club, conocido por su pragmatismo y conexiones marítimas. Es un “Marinero” (Sailor) en su camino Beyonder. Derrick Berg: Un habitante de la Ciudad de Plata, una ciudad aislada y en constante peligro. Es un “Explorador del Sol” (Sun Pathway) en su camino Beyonder y busca ayuda del Tarot Club.

Un habitante de la Ciudad de Plata, una ciudad aislada y en constante peligro. Es un “Explorador del Sol” (Sun Pathway) en su camino Beyonder y busca ayuda del Tarot Club. Leonard Mitchell: Un joven poeta y miembro de los “Nighthawks” (Halcón Nocturno), una organización que investiga fenómenos sobrenaturales.

Un joven poeta y miembro de los “Nighthawks” (Halcón Nocturno), una organización que investiga fenómenos sobrenaturales. Dunn Smith: El Capitán de la Nighthawk que supervisa a Klein y Leonard. Es un hombre amable y de buen corazón, pero a veces olvidadizo.

El Capitán de la Nighthawk que supervisa a Klein y Leonard. Es un hombre amable y de buen corazón, pero a veces olvidadizo. Fors Wall: Una escritora perezosa pero talentosa que busca inspiración en el mundo sobrenatural. Es una “Mago” (Magician) en su camino Beyonder.

Una escritora perezosa pero talentosa que busca inspiración en el mundo sobrenatural. Es una “Mago” (Magician) en su camino Beyonder. Melissa Moretti: La hermana menor de Klein en su nueva vida.

La hermana menor de Klein en su nueva vida. Benson Moretti: El hermano mayor de Klein en su nueva vida.

Tráiler oficial de “Lord of Mysteries”

Ficha Técnica de “Lord of Mysteries”