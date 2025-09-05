“My Dress-Up Darling” Temporada 2, Capítulo 10: hora confirmada de estreno

Escucha la noticia
“My Dress-Up Darling” Temporada 2, Capítulo 10: hora confirmada de estrenoResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Crunchyroll estrena en exclusiva el capítulo 10 de la Temporada 2 de “My Dress-Up Darling” este sábado 6 de septiembre. ¿A qué hora estará disponible el nuevo episodio? Aquí te lo contamos.
Hora de estreno del capítulo 10 de la Temporada 2 de “My Dress-Up Darling”
El capítulo 10 de la Temporada 2 de “My Dress-Up Darling” se estrena este sábado 6 de septiembre a las siguientes horas en Latinoamérica y España:
Newsletter Saltar Intro
- México: 9:00 a.m.
- Colombia: 10:00 a.m.
- Ecuador: 10:00 a.m.
- Venezuela: 11:00 a.m.
- Chile: 12:00 p.m.
- Argentina: 12:00 p.m.
- Perú: 10:00 a.m.
- Bolivia: 11:00 a.m.
- Paraguay: 12:00 p.m.
- Uruguay: 12:00 p.m.
- España: 5:00 p.m. (hora peninsular).
MIRA: Hasta 57% de dscto. en lo mejor del entretenimiento. Conoce todas las promociones aquí
Dónde ver la segunda temporada de “My Dress-Up Darling”
- Vía Crunchyroll.
La tan añorada segunda temporada de “My Dress-Up Darling” llega con sus nuevos capítulos exclusivamente en Crunchyroll. Cada sábado se estrenará un nuevo episodio de la serie.
¿Cómo ver la segunda temporada de “My Dress-Up Darling”?
- Ve al sitio web de Crunchyroll (www.crunchyroll.com) o descarga la aplicación en tu dispositivo.
- Haz clic en “Crear cuenta” o “Registrarse”.
- Introduce un correo electrónico válido y una contraseña.
- Completa el proceso de registro y verifica tu cuenta si es necesario.
Considera una suscripción Premium:
- Aunque Crunchyroll ofrece algunos contenidos gratuitos con anuncios, la mayoría de los lanzamientos más recientes y populares, incluyendo los simulcasts (episodios disponibles poco después de su emisión en Japón), requieren una suscripción Premium.
- Crunchyroll ofrece diferentes planes Premium (como Fan o Mega Fan) que varían en precio y beneficios (sin anuncios, acceso ilimitado al catálogo, ver en múltiples dispositivos, visionado sin conexión, etc.).
- Puedes optar por una prueba gratuita de 7 días para explorar el contenido Premium antes de comprometerte con una suscripción.
Inicia sesión en tu cuenta:
- Una vez que tengas tu cuenta (y si decides una suscripción Premium), inicia sesión en la plataforma.
Busca “My Dress-Up Darling”:
- Utiliza la barra de búsqueda en la parte superior del sitio web o la aplicación.
- Escribe “My Dress-Up Darling” o “Sono Bisque Doll wa Koi o Suru”.
Disfruta de la segunda temporada:
- A partir del 5 de julio de 2025, los nuevos episodios de la segunda temporada se irán añadiendo a la página de la serie en Crunchyroll. Podrás verlos una hora después de su emisión en Japón si tienes una suscripción Premium.
MIRA: Conciertos, obras de teatro, circos, cine y más con hasta 50% de dscto. Descubre tus promos
Sinopsis oficial de “My Dress-Up Darling”
Wakana Gojo es un estudiante de preparatoria inusual que sueña con convertirse en un maestro artesano de muñecas Hina, siguiendo los pasos de su abuelo. Debido a un incidente traumático en su infancia relacionado con su pasión, es una persona muy solitaria y reservada, a menudo sintiéndose aislado de sus compañeros.
Su vida da un giro de 180 grados cuando conoce a Marin Kitagawa, una compañera de clase extrovertida, popular y vibrante que es completamente opuesta a él. Marin es una otaku confesa y una gran fanática del cosplay. Al descubrir la increíble habilidad de Gojo para coser y crear ropa, Marin le hace una petición inesperada: que le ayude a confeccionar sus intrincados trajes de cosplay.
A medida que trabajan juntos, sus mundos opuestos chocan y se entrelazan. Gojo, al principio reticente, comienza a abrirse gracias a la energía y el entusiasmo de Marin, mientras ella descubre la dedicación y el talento oculto de Gojo. La serie explora su creciente amistad y los sentimientos románticos que florecen entre ellos, todo ello mientras se sumergen en el fascinante mundo del cosplay, enfrentando desafíos y creando disfraces impresionantes.
Personajes Principales
- Wakana Gojo: Es el protagonista masculino. Un estudiante de preparatoria extremadamente tímido y dedicado por completo a su pasión por la creación de muñecas Hina. Aunque carece de habilidades sociales, posee un talento innato para la costura y el diseño de ropa.
- Marin Kitagawa: La protagonista femenina. Una chica muy popular y enérgica que adora el anime, los videojuegos y, sobre todo, el cosplay. Es extrovertida, espontánea y no tiene miedo de expresar sus deseos, lo que contrasta fuertemente con la personalidad de Gojo. Se convierte en la musa y principal motivación de Gojo en el mundo del cosplay.
- Sajuna Inui (Juju): Una cosplayer muy famosa en internet, admirada por Marin. Es conocida por su profesionalismo y sus disfraces de personajes femeninos, lo que la hace parecer madura, aunque en realidad es una estudiante de secundaria con sus propias inseguridades.
- Shinju Inui: La hermana menor de Sajuna. Es más alta que su hermana mayor y a menudo es confundida con la mayor. Es una talentosa fotógrafa que ayuda a su hermana con sus sesiones de cosplay y también tiene un interés oculto en el cosplay masculino.
Tráiler oficial de la Temporada 2 de “My Dress-Up Darling”
Ficha Técnica
- Título Original: Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru (その着せ替え人形は恋をする)
- Género: Comedia romántica, Slice of life, Colegial, Cosplay
- Estudio de Animación: CloverWorks (conocido por obras como “Horimiya”, “The Promised Neverland”, “Spy × Family”).
- Director: Keisuke Shinohara
- Guionista (Composición de la serie): Yoriko Tomita
- Diseño de Personajes: Kazumasa Ishida
- Música: Takeshi Nakatsuka
- Basado en: El manga del mismo nombre de Shinichi Fukuda.
- Año de Producción:
- Primera temporada: 2022
- Segunda temporada: Se estrena el 5 de julio de 2025
- Temporadas: 2 (hasta la fecha)
- Episodios: 12 (Primera temporada)
Contenido Sugerido
Contenido GEC