“My Dress-Up Darling” Temporada 2, Capítulo 11: hora confirmada de estreno

Crunchyroll estrena en exclusiva el capítulo 11 de la Temporada 2 de “My Dress-Up Darling” este sábado 13 de septiembre. ¿A qué hora estará disponible el nuevo episodio? Aquí te lo contamos.

Hora de estreno del capítulo 11 de la Temporada 2 de “My Dress-Up Darling”

El capítulo 11 de la Temporada 2 de “My Dress-Up Darling” se estrena este sábado 13 de septiembre a las siguientes horas en Latinoamérica y España:

México: 9:00 a.m.

Colombia: 10:00 a.m.

Ecuador: 10:00 a.m.

Venezuela: 11:00 a.m.

Chile: 12:00 p.m.

Argentina: 12:00 p.m.

Perú: 10:00 a.m.

Bolivia: 11:00 a.m.

Paraguay: 12:00 p.m.

Uruguay: 12:00 p.m.

España: 5:00 p.m. (hora peninsular).

Dónde ver la segunda temporada de “My Dress-Up Darling”

Vía Crunchyroll.

La tan añorada segunda temporada de “My Dress-Up Darling” llega con sus nuevos capítulos exclusivamente en Crunchyroll. Cada sábado se estrenará un nuevo episodio de la serie.

¿Cómo ver la segunda temporada de “My Dress-Up Darling”?

Ve al sitio web de Crunchyroll (www.crunchyroll.com) o descarga la aplicación en tu dispositivo.

Haz clic en “Crear cuenta” o “Registrarse”.

Introduce un correo electrónico válido y una contraseña.

Completa el proceso de registro y verifica tu cuenta si es necesario.

Considera una suscripción Premium:

Aunque Crunchyroll ofrece algunos contenidos gratuitos con anuncios, la mayoría de los lanzamientos más recientes y populares, incluyendo los simulcasts (episodios disponibles poco después de su emisión en Japón), requieren una suscripción Premium.

Crunchyroll ofrece diferentes planes Premium (como Fan o Mega Fan) que varían en precio y beneficios (sin anuncios, acceso ilimitado al catálogo, ver en múltiples dispositivos, visionado sin conexión, etc.).

Puedes optar por una prueba gratuita de 7 días para explorar el contenido Premium antes de comprometerte con una suscripción.

Inicia sesión en tu cuenta:

Una vez que tengas tu cuenta (y si decides una suscripción Premium), inicia sesión en la plataforma.

Busca “My Dress-Up Darling”:

Utiliza la barra de búsqueda en la parte superior del sitio web o la aplicación.

Escribe “My Dress-Up Darling” o “Sono Bisque Doll wa Koi o Suru”.

Disfruta de la segunda temporada:

A partir del 5 de julio de 2025, los nuevos episodios de la segunda temporada se irán añadiendo a la página de la serie en Crunchyroll. Podrás verlos una hora después de su emisión en Japón si tienes una suscripción Premium.

Sinopsis oficial de “My Dress-Up Darling”

Wakana Gojo es un estudiante de preparatoria inusual que sueña con convertirse en un maestro artesano de muñecas Hina, siguiendo los pasos de su abuelo. Debido a un incidente traumático en su infancia relacionado con su pasión, es una persona muy solitaria y reservada, a menudo sintiéndose aislado de sus compañeros.

Su vida da un giro de 180 grados cuando conoce a Marin Kitagawa, una compañera de clase extrovertida, popular y vibrante que es completamente opuesta a él. Marin es una otaku confesa y una gran fanática del cosplay. Al descubrir la increíble habilidad de Gojo para coser y crear ropa, Marin le hace una petición inesperada: que le ayude a confeccionar sus intrincados trajes de cosplay.

A medida que trabajan juntos, sus mundos opuestos chocan y se entrelazan. Gojo, al principio reticente, comienza a abrirse gracias a la energía y el entusiasmo de Marin, mientras ella descubre la dedicación y el talento oculto de Gojo. La serie explora su creciente amistad y los sentimientos románticos que florecen entre ellos, todo ello mientras se sumergen en el fascinante mundo del cosplay, enfrentando desafíos y creando disfraces impresionantes.

Personajes Principales

Wakana Gojo: Es el protagonista masculino. Un estudiante de preparatoria extremadamente tímido y dedicado por completo a su pasión por la creación de muñecas Hina. Aunque carece de habilidades sociales, posee un talento innato para la costura y el diseño de ropa.

Es el protagonista masculino. Un estudiante de preparatoria extremadamente tímido y dedicado por completo a su pasión por la creación de muñecas Hina. Aunque carece de habilidades sociales, posee un talento innato para la costura y el diseño de ropa. Marin Kitagawa: La protagonista femenina. Una chica muy popular y enérgica que adora el anime, los videojuegos y, sobre todo, el cosplay. Es extrovertida, espontánea y no tiene miedo de expresar sus deseos, lo que contrasta fuertemente con la personalidad de Gojo. Se convierte en la musa y principal motivación de Gojo en el mundo del cosplay.

La protagonista femenina. Una chica muy popular y enérgica que adora el anime, los videojuegos y, sobre todo, el cosplay. Es extrovertida, espontánea y no tiene miedo de expresar sus deseos, lo que contrasta fuertemente con la personalidad de Gojo. Se convierte en la musa y principal motivación de Gojo en el mundo del cosplay. Sajuna Inui (Juju): Una cosplayer muy famosa en internet, admirada por Marin. Es conocida por su profesionalismo y sus disfraces de personajes femeninos, lo que la hace parecer madura, aunque en realidad es una estudiante de secundaria con sus propias inseguridades.

Una cosplayer muy famosa en internet, admirada por Marin. Es conocida por su profesionalismo y sus disfraces de personajes femeninos, lo que la hace parecer madura, aunque en realidad es una estudiante de secundaria con sus propias inseguridades. Shinju Inui: La hermana menor de Sajuna. Es más alta que su hermana mayor y a menudo es confundida con la mayor. Es una talentosa fotógrafa que ayuda a su hermana con sus sesiones de cosplay y también tiene un interés oculto en el cosplay masculino.

Tráiler oficial de la Temporada 2 de “My Dress-Up Darling”

Ficha Técnica