Hace tan solo cinco años, Billie Eilish tenía su primer gran triunfo con el álbum “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, que sumado a otros logros elevó su fama. Al año siguiente, ganó un Premio Oscar por la producción y composición de la canción “No Time To Die” en una de las películas de James Bond. Ahora, sostiene nuevamente el galardón de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood por su trabajo artístico para “Barbie”.

“Sin tiempo para morir”, la vigésima película de James Bond, le dio a Billie Eilish y a su hermano Finneas O’Connell su primer Premio Oscar en 2022. Dos años después, la cantante de Los Ángeles vuelve a pisar el Dolby Theater de su ciudad para participar de la ceremonia más importante de la industria del cine. La noche marcó tendencia y ella triunfó en la categoría de Mejor Canción Original por la composición “What Was I Made For?”, que se escucha en una de las escenas de la película de Greta Gerwig, “Barbie”.

Billie Eilish y su hermano Finneas ganaron la canción del año con "What Was I Made For?" ("Barbie") en los Premios Grammy. (AP Photo/Chris Pizzello) / Chris Pizzello

Otros compositores nominados a la categoría de Mejor Canción Original son Jon Batiste y Dan Wilson por la canción “It Never Went Away” del documental de Netflix, “American Symphony”; Scott George, por “Wahzhazhe” del largometraje “My People”; Diane Warren, por “The Fire Inside” en la cinta “Flamin Hot”; y sus mayores contrincantes Mark Ronson y Andrew Whyatt, por “I’m Just Ken”, que también es de “Barbie”.

Durante su discurso, Eilish dijo que el premio se le hacía inesperado y agradeció a Greta Gerwig por el filme. Por su parte, Finneas agradeció al equipo que fue parte del tema, a Margot Robbie, a sus padres y sus mejores amigos “por escuchar mi música”. “Y a mi mejor amiga por jugar a las Barbies conmigo y estar siempre a mi lado”, añadió Eilish.

No es el primer premio para las canciones originales de “Barbie”. Eilish y Finneas se llevaron un Premio Grammy a la Canción del Año y un galardón en los Globos de Oro 2024 por su composición para “Barbie”, mientras que Mark Ronson y Andrew Wyatt le quitaron con el premio de los Critics Choise Award con “I’m Just Ken” este año.

Por su parte, la directora de “Barbie”, Greta Gerwig, y la protagonista de la película, Margot Robbie, no fueron nominadas en las categorías correspondientes a su cargo principal en “Barbie”, aunque hayan otros premios importantes a las que fue nominada, como Mejor Actor (Ryan Gosling), Mejor Actriz de Reparto (America Ferrera), Mejor Guion Adaptado (Greta Gerwig y Noah Baumbach), Mejor Diseño de Producción (Sarah Greewood y Katie Spencer) y Mejor Vestuario (Jacqueline Durran).

