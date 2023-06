La película “Transformers: El despertar de las bestias” se estrenó el pasado 8 de junio en Latinoamérica y, desde entonces, se ha convertido en una de las preferidas del público. La séptima entrega de la franquicia “Transformers” de Paramount Pictures fue filmada en Perú y ha logrado posicionarse entre las diez cintas más taquilleras de este año al recaudar más de 200 millones de dólares.

La película protagonizada por Anthony Ramos y Dominique Fishback está ambientada en paisajes de nuestro país. ¿Quieres saber en qué puesto de los más taquilleros se ubica el filme dirigido por Steven Caple Jr.? A continuación te lo contamos.

“Transformers 7″ entre las más taquilleras del 2023

Después de diez días en cartelera, “Transformers 7″ superó los 100,6 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos. Mientras que, a nivel internacional recaudó 174,3 millones de dólares; lo cual significa un acumulado global de 274,9 millones, según afirmó el medio Collider. De esta cifra, 60 millones de dólares provienen del mercado de China y otros 13 millones de dólares por parte de México, superando por poco los 12 millones de dólares de la unión entre Reino Unido y Francia.

Según el portar Box Office Mojo by IMDbPro, la cinta “Transformers: El despertar de las bestias” se ubica en el octavo puesto de las películas más taquilleras del 2023 al acumular más de 278 millones de dólares al finalizar su segundo fin de semana. Sin embargo, esta cifra no sería suficiente ya que, recordemos, el presupuesto de producción para la séptima película de “Transformers” fue de 200 millones de dólares.

El filme de Steven Caple Jr se ubica por debajo de grandes estrenos como “Super Mario Bros: La película”, “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″, “Fast X”, “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, “The Little Mermaid” y “John Wick: Chapter 4″.

(Foto: Box Office Mojo)

¿De qué trata “Transformers: El despertar de las bestias”?

La película “Transformers: El despertar de las bestias” mostrará una nueva aventura de los Autobots, quienes se encontrarán con una nueva raza de Transformers: los Maximals.

“Durante la década de 1990, los Maximals, Predacons y Terrorcons se unen a la batalla existente en la Tierra entre Autobots y Decepticons”, cita la sinopsis oficial de la séptima película de “Transformers”.

(Foto: Paramount Pictures)

Mira el tráiler oficial de “Transformers: El despertar de las bestias”

¿Quiénes integran el cast de “Transformers: El despertar de las bestias”?

Anthony Ramos como Noah

Dominique Fishback como Elena

Optimus Primal con la voz de Ron Perlman

Rhinox con la voz de Kevin Michael Richardson

Airazor con la voz de Zoe Saldaña

Optimus Prime con la voz de Peter Cullen

Bumblebee con la voz de Frank Welker

Scourge con la voz de Jimmi Simpson

Anthony Ramos y Dominique Fishback en “Transformers: El despertar de las bestias”. (Foto: Paramount Pictures)

Ficha técnica de “Transformers: Rise of the Beasts”

Título original: “Transformers: Rise of the Beasts”

Dirección: Steven Caple Jr.

Guion: Joby Harold

Producción: Lorenzo di Bonaventura, Tom DeSanto, Don Murphy, Michael Bay

Música: Hans Zimmer

Fotografía: John Guleserian

Edición: Calvin Wimmer

Diseño de producción: François Audouy

Vestuario: Sekinah Brown

Efectos visuales: Industrial Light & Magic

Reparto: Anthony Ramos, Dominique Fishback, Ron Perlman, Kevin Michael Richardson, Zoe Saldaña, Peter Cullen, Frank Welker, Jimmi Simpson

País de origen: Estados Unidos

Distribución: Paramount Pictures

Fecha de estreno: 9 de junio de 2023 (Estados Unidos)

Género: Acción, ciencia ficción

(Foto: Paramount Pictures)

