La segunda temporada de “Betty, la fea: la historia continúa” mantiene su ritmo de estrenos semanales con dos nuevos episodios. Prime Video confirmó que los capítulos 7 y 8 estarán disponibles comenzando septiembre para todos los territorios donde la serie esté disponible.

Los títulos de la segunda temporada de la serie, “No le eches la culpa a la lluvia” y “Inteligencia No-Artificial”, anticipan giros que se suman a la dinámica sentimental de Betty y Armando Mendoza, así como las decisiones empresariales sobre el futuro Ecomoda.

“Betty: la fea: la historia continúa”, episodios 7 y 8: Fecha y hora de estreno

Ecomoda está al borde del colapso en la segunda temporada de "Betty, la fea: la historia continúa". (Foto: Prime Video)

Los episodios 7 y 8 de la segunda temporada de la serie llegarán este viernes 4 de septiembre a las 12:00 a.m. a través de Prime Video. Al igual que en las semanas anteriores, la plataforma mantiene el formato de estrenos dobles por semana.

Aunque Prime Video no ha revelado sinopsis oficiales de estos episodios, los títulos dejan entrever los dos ejes de la serie, que se encuentra en medio del drama empresarial que envuelve a Ecomoda y a sus empleados. Beatriz (Orozco) y, por su parte, su exesposo Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello), están separados e intentando conseguir la aprobación de un capital financiero, suficiente para relanzar la compañía con nuevos diseños de la casa.

En paralelo, la producción de Prime Video continúa apelando a la nostalgia de la telenovela colombiana de 1999 y el 2000, creada por Fernándo Gaitán. Al mismo tiempo, introduce conflictos nuevos, con actores más jóvenes, como Juanita Molina y Sebastián Osorio, lo que ha mantenido la atención de un público más joven.

¿Qué pasó en los capítulos 5 y 6?

En los episodios previos a “Betty, la fea: la historia continúa”, la serie reforzó la tensión en Ecomoda con un panorama más musical, donde los empleados de la compañía bailan vestidos al estilo de la película “Grease” (1978). Por su parte, Armando Mendoza sigue enfrentando las consecuencias de sus errores del pasado, mientras Ignacio (Osorio) y los posibles nuevos accionistas de la empresa presionan con sus planes de poder.

Betty, atrapada entre las dudas sobre su futuro con Esteban (Rodrigo Candamil) y el papel de Armando en la empresa, se vio obligada a tomar decisiones sobre el futuro de Ecomoda. El ritmo de estos capítulos mostró un contraste entre la comedia ligera, al tiempo que personajes secundarios, como Fredy o Aura María, mantuvieron la frescura de los chistes.