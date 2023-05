La nueva serie de Netflix “El silencio” con Arón Piper; “El diario de Alaska” de Prime Video; y el relanzamiento de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” en Disney Plus -después de su paso por los cines- son algunos de los títulos que se unen a la parrilla de las distintas plataformas este ‘finde’. Si planeas quedarte en casa, estos son los estrenos que no puedes dejar de ver.

Conoce los estrenos destacados en la semana del 8 al 14 de mayo:

1 “Besos, Kitty” - Netflix Disponible desde el 18 de mayo Esta serie spin-off de “A todos los chicos de los que me enamoré” sigue a la menor de las hermanas Covey, Kitty (Anna Cathcart). La joven, con la finalidad de acercarse más a las raíces de su difunta madre, obtiene una beca para estudiar en la Escuela Coreana Independiente de Seúl (KISS por sus siglas en inglés). Además, este viaje le permitiría reunirse con su novio a larga distancia. Pero, al llegar a Corea del Sur, Kitty se dará cuenta que no todo puede salir como lo había planeado.



2 “El diario de Alaska” - Prime Video Disponible desde el 17 de mayo Creada y supervisada por Tom McCarthy, la nueva serie de Prime Video muestra a Eileen Fitzgerald (Hilary Swank), una galardonada periodista de investigación. Después de una desgracia, ella decide dejar atrás su vida de alto perfil en Nueva York para incorporarse a la redacción del diario Alaska en Anchorage. Con esa decisión, iniciará un viaje para encontrar la redención tanto personal como profesional.



3 “Anna Nicole Smith: Tú no me conoces” - Netflix Disponible desde el 16 de mayo El documental dirigido por Ursula Macfarlane (“Untouchable”) muestra la vida de la modelo y actriz Vickie Lynn Hogan, más conocida como Anna Nicole Smith en el mundo del entretenimiento. A través de sus personas más allegadas, “Tú no me conoces” busca brindar detalles desde su primera aparición en la revista Playboy en 1992 hasta su súbita muerte en 2007.





4 “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” - Disney Plus Disponible desde el 17 de mayo Ant-Man (Paul Rudd) recibirá el apoyo de Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), su hija Cassie (Kathryn Newton), Henry Pym (Michael Douglas) y Jannet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) durante una peligrosa aventura en el Reino Cuántico, el mundo subatómico clave para los viajes en el tiempo de “Avengers: Endgame”. La gran amenaza de esta entrega será Kang el Conquistador (Jonathan Majors). La cinta se estrenó en cines en febrero pasado, ahora ya se encuentra disponible en streaming. 5 “El silencio” - Netflix Disponible desde el 19 de mayo Cuando era menor de edad, Sergio Ciscar (Arón Piper) asesinó a sus padres. Durante el juicio, él no dijo ni una sola palabra y fue sentenciado a cárcel por el delito. Después de cumplir su condena, queda en libertad; aunque la justicia aún tiene dudas respecto al caso. Por ello, la joven psiquiatra Ana Dussel (Almudena Amor) deberá evaluar hasta qué punto Sergio podría suponer un peligro para la sociedad y, para ello, deberá seguirlo día y noche.





Estas son nuestras recomendaciones:

1 “En el lugar equivocado” - Netflix “Wrong Place” (en su idioma original) sigue a Frank Richards (Bruce Willis), un hombre notoriamente marcado por dos tragedias familiares. Por un lado, el cáncer que sufre su única hija, Chloe (Ashley Greene) desde hace más de un año; por el otro, la violenta muerte de su esposa en un accidente vehicular. Atormentado por la situación, pierde su trabajo como policía tras ser señalado como culpable del deceso de su pareja. Pero su vida dará otro giro inesperado cuando termina presenciando un intento de ajuste de cuentas por parte de un narcotraficante. Este thriller de bajo presupuesto es una de las últimas películas que Bruce Willis grabó antes de retirarse tras ser diagnosticado con demencia frontotemporal.



2 “Un vecino gruñón” - HBO Max El ganador del Oscar, Tom Hanks, protagoniza la historia de Otto Anderson, un hombre que acaba de perder a su querida esposa. Este viudo gruñón tiene costumbres arraigadas y rutinas estrictas que, además, ha causado incomodidad y malos ratos con el vecindario suburbano de Pittsburgh, a quienes vigila todo el día. Pero todo cambiará después de la llegada de Marisol (Mariana Treviño) y su familia a la casa del lado, porque Otto empezará una amistad inusual que le dará un vuelco a su vida. Una película que muestra otro rostro de Hanks al dar vida a un hombre compasivo y con mucha amabilidad, detrás de una máscara.



3 “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” - Crunchyroll El pasado 9 de abril, se estrenó la tercera temporada del anime que ha encantado a los fanáticos. En esta nueva entrega, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” abarca el arco argumental de la “villa de los herreros”; por ello, Tanjirou, Nezuko y sus compañeros cazadores enfrentarán a demonios peligrosos y poderosos, mientras intentan descubrir la verdad detrás de su misterioso, poderoso y mortal enemigo, Muzan Kibutsuji. El arco es emocionante y lleno de acción, con batallas impresionantes y un desarrollo de personajes interesante. Crunchyroll estrena un nuevo episodio semanal todos los domingos.





