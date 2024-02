Con la llegada de los Premios Grammy 2024, la emoción está en su punto más alto, y es esencial conocer todos los detalles sobre este esperado evento que celebra lo mejor de la música. Desde las nominaciones destacadas hasta quién estará al frente de la ceremonia, aquí tienes un resumen completo para prepararte para la gran noche.

Gala de los Grammys 2024: detalles importantes

La 66ª entrega de los Grammy se llevará a cabo el domingo 4 de febrero en el impresionante Crypto.com Arena de Los Ángeles. Una cita que no querrás perderte para presenciar los momentos más emocionantes de la industria musical.

Horario y anfitrión

La acción comenzará con la Premiere de los Grammy, transmitida en vivo en live.GRAMMY.com y YouTube, anticipando la ceremonia televisada que arranca a las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT. Este año, el talentoso comediante Trevor Noah, nominado al Grammy, será el encargado de conducir la gala por cuarto año consecutivo.

Cómo y dónde Ver los Grammys 2024 en vivo

En Estados Unidos, podrás sintonizar la ceremonia en CBS y Paramount+ a partir de las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT. Los suscriptores de Paramount+ con Showtime tendrán acceso en vivo y bajo demanda, mientras que los suscriptores de Paramount+ Essential podrán disfrutarlo al día siguiente. Para aquellos en Latinoamérica, la transmisión estará a cargo del canal TNT y HBO Max.

Además, servicios de streaming en vivo como Hulu + Live TV, YouTube TV y FuboTV ofrecen la opción de disfrutar los Grammy en Estados Unidos.

Nominados destacados

SZA encabeza la lista de nominados con nueve menciones, destacando su impactante balada “Kill Bill”. Su producción “SOS” también compite en categorías de alto calibre como álbum del año y mejor álbum R&B. Otros artistas con múltiples nominaciones incluyen a Victoria Monét, Phoebe Bridgers, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus, Billie Eilish, Brandy Clark, Jon Batiste y Jack Antonoff.

Presentaciones en vivo que no te puedes perder

La gala promete momentos inolvidables con actuaciones de artistas consagrados y emergentes. SZA y la legendaria Joni Mitchell son solo algunos de los nombres que subirán al escenario. Entre los ya anunciados se encuentran Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Dua Lipa, Burna Boy, Luke Combs y Travis Scott, junto con una actuación especial de Billy Joel.

Alfombra roja y estilo

Si eres amante de la moda, no te pierdas “Live from the Grammys Carpet” de E!, que ofrecerá cobertura en moda y entrevistas a celebridades. TNT y HBO Max también presentarán transmisiones del arribo de las estrellas, mientras que The Associated Press ofrecerá una transmisión de tres horas en la alfombra roja con entrevistas e imágenes de moda.

Cambios significativos y novedades

Este año, los Grammy incorporan tres nuevas categorías: mejor grabación de pop dance, mejor interpretación de música africana y mejor álbum de jazz alternativo. Además, se ha anunciado que “sólo los creadores humanos” podrán recibir los mayores honores, tomando una decisión respecto al uso de la inteligencia artificial en la música.

VIDEO RECOMENDADO Bizarrap es un Dj y productor argentino que ha causado la sensación en redes sociales. Su estilo único de vestirse como el de usar siempre gafas y gorra creó una suerte de mito entorno a quién es este cantante nominado al Latín Grammy 2021. En el siguiente video, conoce por qué no muestra su cara y cómo lucia antes del éxito que tiene ahora.