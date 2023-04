AtresPlayer Premium y Antena 3 estrenaron la edición 1 de “La Voz Kids España”. Presentado por Eva González, el reality de canto español comienza de esta manera su cuarta temporada después de haberse consagrado en 2022 como un éxito de audiencias.

Con Sebastián Yatra, David Bisbal, Aitana y Rosario en el sillón de los coaches, en el inicio de esta nueva entrega no ha faltado la emoción, las risas y el talento.

David Bisbal, Sebastián Yatra, Eva González, Rosario y Aitana, el equipo de la temporada 4 de "La Voz Kids España". Foto: Atresmedia

¿Qué vimos en la gala 1 de “La Voz Kids”?

El programa comenzó con una grata sorpresa: el regreso de Pablo López en reemplazo de David Bisbal, quien esta gala no pudo estar presente y recurrió a su amigo y ganador de la edición 2022.

El equipo de La Voz Kids en la gala 1.

Pablo López recibiendo una llamada de David Bisbal.

Tras recibir una llamada de agradecimiento de David Bisbal, Pablo López fue ovacionado por el público, el cual le pidió que cante y toque el piano. Segundos después, el cantautor deleitaba a todos los presentes con una versión en vivo de “Te Espero Aquí”.

El momento de los primeros talents

Lo que siguió fue la presentación de los primeros talents. Molly, una ex participante junto a su hermana menor fueron las primeras en salir al escenario. Tras interpretar “Who’s Loving You” de Los Jackson Jive, el dueto eligió a Yatra como coach.

Tras un juego de estrategia en el que no han faltado los bloqueos, sobre todo a Aitana y Pablo, los talents continuaron haciendo su paso por el escenario del programa.

Entre las presentaciones más recordadas, destacamos a Andriy, un niño de 9 años que interpretó “Billy Jean” de Michael Jackson. El elegido como coach esta vez fue Pablo López.

Al pequeño le siguió Alicia Herrera, al ritmo de “Nana Triste” de Natalia Lacunza, quien tuvo que elegir a su coach entre Rosario, Aitana y Yatra. Antes de su deliberación, la intérprete de “Mon Amour” mostró un papelito que le regaló el colombiano en el que le pedía disculpas por bloquearla dos veces consecutivas y le decía que la quería mucho.

La elegida como coach fue Aitana pero antes, Yatra invitó a cantar “Dharma” a Rosario. El momento sirvió para mostrar las dotes de improvisación de Yatra.

El siguiente en cantar fue Rubén Franco. El niño interpretó “La niña de fuego”, el mayor éxito de Manolo Caracol. Contra todo pronóstico, el menor eligió el equipo Bisbal y dejó a Rosario con todas las ganas de llevárselo a su equipo.

Lo que siguió fue escuchar un clásico como “Llorona” en la voz de Samuel, un niño colombiano fan de Yatra. Como era de esperarse, el pequeño eligió al intérprete de “Tacones rojos” como coach.

/ Roberto Sastre

Ya casi para terminar el primer programa de audiciones, subió al escenario Manuela de la Fuente, una chica sevillana de 14 años que impactó a los coaches. La pequeña interpretó nada menos que “I Will Always Love You” de Whitney Houston.

La elegida como coach esta vez fue Aitana.

La sorpresa de Yatra

Uno de los momentos sorpresa vistos al final de esta gala 1 de “La Voz Kids” fue el regalo que le dio Sebastián Yatra a Aitana. “Hoy Aitana y yo cumplimos dos años en La Voz Kids y esto es para ella”, dijo el cantante, quien se apareció en el plató con una pequeña torta que sopló junto a la cantante.

Resultados de la gala 1

Terminada la gala 1, los resultados quedan así: Aitana y Yatra con tres talents cada uno, Rosario con dos voces y el equipo de Bisbal, representado por Pablo López, también con dos talents.

David Bisbal, Rosario, Aitana y Sebastián Yatra en la conferencia de prensa de "La Voz Kids España 2023". Foto: Atresmedia

¿A qué hora y dónde ver “La Voz Kids” en streaming?

La edición 2023 de “La Voz Kids España” puede verse en STREAMING, a través de AtresPlayer Premium Internacional, en VIVO o GRABADO. Si tienes cable, puedes sintonizar el reality en ANTENA 3, en el canal 165 / 219 en CLARO y en el 820 / 435 en MOVISTAR.

Cabe destacar que Antena 3 también puedes encontrarla en VIVO en AtresPlayer Premium Internacional.

HORARIOS DE EMISIÓN

ESTRENO – Todos los sábados, a partir del 15 de abril

En AtresPlayer Premium:

LATAM: 15: 00 horas

En cable y grabado: (Antena 3)

LATAM: 8:30PM Méx/ 9:30PM Col y Perú / 10:30PM Ven / 11:30PM Arg

US: 10:30PM ET / 7:30PM PT

Estreno adelantado

Si estás suscrito a AtresPlayer Premium, tienes la opción de ver el estreno de cada edición por adelantado.

