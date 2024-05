El Festival Al Este iniciará este 29 de mayo una nueva edición de su propuesta que trae al Perú una selección de las mejores películas independientes del cine internacional y en especial de Europa del Este.

La cartelera del festival, que este 2024 cumple 15 años desde su primera edición, incluye más de 70 películas de 26 países, divididas en 11 secciones. Entre las producciones audiovisuales que se podrán ver en esta edición destacan los títulos de ficción como “Crossing” de Levan Akin, “El mal no existe” de Ryusuke Hamaguchi y documentales como “Matter out of place” de Nikolaus Geyrrhalter, que formará parte de una sección especial dedicada al medio ambiente, y en especial al agua.

Las proyecciones del festival se realizarán en salas profesionales de cine en Lima como Cineplanet, el CCPUCP, la Alianza Francesa, la sala Armando Robles Godoy, entre otras, pero este año el público también podrá acceder a una selección especial que se podrá ver online a través de la plataforma de streaming elekran.com.

¿Qué película del festival se podrán ver en streaming?

De manera online y sin importar en qué parte del Perú te encuentres, podrás disfrutar de una selección especial de 15 películas que forman parte de la programación 2024 del Festival Al Este.

Para acceder a esta películas, deberás ingresar a la plataforma elekran.com. La preventa de los accesos para este tipo de visualización ya está disponible a solo 39 soles.

Estos son los filmes que podrás ver en streaming:

Atlantis (Ucrania), de Valentyn Vasyanovych

Estados Unidos del amor (Polonia y Suecia), de Tomasz Wasilewski

Hacia el norte (Rumanía, Francia, Grecia, Bulgaria, República Checa), de Mihai Mincan

La carga (Serbia, Francia, Croacia, Irán, Catar), de Ognjen Glavonić

La Isla (Rumanía, Francia, Bélgica), de Anca Damian

Mis problemas con el matrimonio (Letonia, Estados Unidos, Luxemburgo), de Signe Baumane

Oleg (Letonia, Bélgica, Lituania, Francia), de Juris Kursietis

Papusza (Polonia), de Krzysztof Krauze y Joanna Kos-Krauze

Silent Land (Polonia, Italia, República Checa), de Aga Woszczynska

Un incómodo silencio (República Checa, Países Bajos, Letonia), de Michal Hogenauer

También los documentales:

“Houston, tenemos un problema” (Eslovenia, Croacia, Alemania, República Checa, Catar), de Žiga Virc

“Comunión” (Polonia), de Anna Zamecka

“King Skate” (República Checa), de Simon Safránek

“La tierra es azul como una naranja” (Ucrania, Lituania), de Iryna Tsilyk

