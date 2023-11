En un giro inesperado, la película “Five Nights at Freddy’s” ha dejado una huella imborrable en la industria cinematográfica al superar en taquilla a la exitosa “Super Mario Bros: The Movie”. Este logro sobresaliente ha dejado a fanáticos y críticos asombrados, demostrando que la franquicia de juegos de horror ha conquistado la gran pantalla de una manera espectacular.

La película de “Five Nights at Freddy’s” no solo ha roto récords en taquilla, sino que también ha trascendido las expectativas al superar a una de las películas más anticipadas del año, “Super Mario Bros: The Movie”. A pesar de las diferencias en género y público objetivo, la película de horror clasificada PG-13 logró una asombrosa recaudación de $130 millones en su fin de semana de estreno en todo el mundo, dejando a Universal y Blumhouse con una sonrisa de satisfacción.

Uno de los factores que generó incertidumbre en cuanto al rendimiento en taquilla de “Five Nights at Freddy’s” fue su lanzamiento simultáneo en plataformas de streaming y cines. Aunque desconocemos si la película habría tenido un desempeño aún mejor en taquilla si no hubiera estado disponible en Peacock, la estrategia de lanzamiento dual ha resultado ser un éxito sin precedentes. “Five Nights at Freddy’s” se ha convertido en la película más vista en la historia de Peacock en sus primeros cinco días, superando incluso a “Super Mario Bros: The Movie”, que ostentaba el récord anterior.

El hecho de que “Five Nights at Freddy’s” haya superado a “Super Mario Bros: The Movie”, la segunda película con mayores ingresos en 2023, es un logro extraordinario. La película animada familiar de Mario, que cuenta con el personaje de videojuegos más icónico de todos los tiempos, tenía un camino claro hacia el éxito. Sin embargo, “Five Nights at Freddy’s” ha demostrado que el terror y la intriga pueden cautivar a las audiencias de manera igualmente apasionante.

Este hito no solo sorprende a la industria del entretenimiento, sino que también plantea la posibilidad de que más películas elijan lanzamientos simultáneos en el futuro. La exitosa estrategia de “Five Nights at Freddy’s” podría cambiar la forma en que se distribuyen las películas, abriendo nuevas oportunidades para el éxito en taquilla y en plataformas de streaming.





