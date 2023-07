“Oppenheimer”, la nueva obra maestra de Christopher Nolan, ya se ha estrenado en todas las salas de cines del mundo; sin embargo, muchos se han hecho esta pregunta. ¿Tiene escenas post créditos? Aquí te lo contamos para que sepas si tienes que quedarte, o no, en tu asiento luego de las 3 horas que dura la cinta.

¿Tiene “Oppenheimer” alguna escena post créditos?

La respuesta es no, “Oppenheimer” no tiene escenas post créditos, con lo que no habría secuela o algo parecido de este universo creado por Nolan.

Sinopsis de “Oppenheimer”

“Oppenheimer”, la nueva cinta del director Christopher Nolan, es una epopeya cinematográfica que nos transporta a uno de los capítulos más impactantes y controvertidos de la historia moderna: el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. La película, magistralmente escrita y dirigida por Nolan, presenta una narrativa profunda y compleja que no solo explora el genio científico de J. Robert Oppenheimer, interpretado brillantemente por Michael Fassbender, sino que también analiza las profundas implicaciones éticas y morales de la creación de esta devastadora arma. Con una fotografía deslumbrante y una banda sonora cautivadora de Hans Zimmer, “Oppenheimer” es una experiencia cinematográfica inolvidable que deja al espectador reflexionando sobre el poder y la responsabilidad de la ciencia en un mundo en constante cambio.

Ficha Técnica de la Película “Oppenheimer”

Director: Christopher Nolan

Guionista: Christopher Nolan

Christopher Nolan Charles Roven Emma Thomas Música: Ludwig Göransson

Fotografía: Hoyte Van Hoytema

Montaje: Jennifer Lame

Elenco:

Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer

Emily Blunt como Katherine Oppenheimer

Matt Damon como General Leslie Groves Jr.

Robert Downey Jr. como Lewis Strauss

Florence Pugh como Jean Tatlock

Michael Angarano como Robert Serber

Josh Hartnett como Ernest Lawrence

Rami Malek como David Hill

Kenneth Branagh como Niels Bohr

Dane DeHaan como Kenneth Nichols

Dylan Arnold como Frank Oppenheimer

David Krumholtz como Isidor Rabi

Alden Ehrenreich como Senador Aide

Matthew Modine como Vannevar Bush

Jack Quaid como Richard Feynman

David Dastmalchian como William Borden

Jason Clarke como Roger Robb

James D’Arcy como Patrick Blackett

Scott Grimes como Counsel

Christopher Denham como Klaus Fuchs

Tráiler de “Oppenheimer”

