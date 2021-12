Conforme a los criterios de Saber más

Falta poco para el esperado estreno de “Spider-Man: No Way Home” y las redes sociales se visten de azul y rojo, apoderándose del trending topic en diferentes formas: #SpiderManNowWayHome, #Tobey, #No Way Home #Andrew, por mencionar solo algunos. La expectativa es enorme y la presencia de Tobey Maguire y Andrew Garfield ya no puede ocultarse más. Para muestra de ello, el último póster compartido por Victoria Alonso, productora y vicepresidenta de Marvel Studios hace unos días.

En la imagen en mención, vemos al arácnido a través de tres rostros: el de Tom Holland, el de Tobey Maguire y el de Andrew Garfield. Hasta ahora, nadie había llegado tan lejos con semejante revelación.

Cabe destacar que el póster no es oficial, pero ha sido creado por el diseñador de posters para Disney/Pixar, Warner Bros. y Paramount, Julien Rico Jr.

“¡Estoy muy orgulloso de revelar mi poster de tributo al #SpiderManNoWayHome más esperado ! ¿Qué piensas?”, escribió Rico en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, el elenco de la cinta de Marvel desfiló por la alfombra roja de la premiere mundial la noche del13 de diciembre en Los Angeles, California. En ella, Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Willem Dafoe, Benedict Cumberbatch, entre otras figuras de Hollywood.





Entre filtraciones y avances oficiales

En las últimas horas, nuevas filtraciones y avances oficiales de “Spider-Man: No Way Home” han sido compartidas en diferentes medios. Una de ellas es el video mostrado en “Late Night with Seth Meyers”, en el que se muestra cómo MJ (Zendaya) es acosada por peatones, mientras que Peter, en pantallas públicas, es señalado por J.J. Jameson (J.K. Simmons) de haber asesinado a Mysterio (Jake Gyllenhaal).

JUST RELEASED: The first 43 seconds of #SpiderManNoWayHome



By this time Next week. A large portion of people will have watched this highly anticipated #SpiderMan movie. pic.twitter.com/xhJ69c3dwV — KLIQbait Media (@KliqbaitMedia) December 10, 2021

En otro avance, retuiteado por Sony Pictures, vemos una conversación entre Doctor Strange y Spider-Man que presentamos a continuación:

When Stephen Strange talks about the Multiverse, you listen.



One last peek at #SpiderManNoWayHome before it swings into theaters this week. pic.twitter.com/yOMICz4FlF — PlayStation (@PlayStation) December 14, 2021

¡No spoilers, “please”!

A través de un post compartido en las redes sociales de “Spider-Man: No Way Home”, Holland, Zendaya, Jacob Batalon y Jamie Foxx pidieron a los fans que tendrán la oportunidad de asistir a la premiere no publicar spoilers en redes sociales.

“Sin spoilers. No seas esa persona. Si quieres estar más seguro, deja de leer comentarios, silencia las palabras clave y ¡comienza a mantenerte alejado de las redes sociales hoy mismo! ¡Mira Spider-Man: NoWayHome para descubrir qué sucede cuando la película llegue a los cines el jueves!”.

Primeras impresiones

Horas después de su pre-estreno, “Spiderman: No Way Home” ha debutado con buen pie frente a la crítica. En el sitio Rotten Tomatoes., la cinta de Tom Holland ostenta un 100% de aprobación y la mayoría de las críticas le son favorables. Citamos a continuación, algunas de ellas:

Kirsten Acuña (Insider): “Fácilmente una película que querrás volver a ver, “No Way Home” es un viaje que nunca quise terminar. Es una maravilla que algo tan ambicioso se haya unido”.

Pete Hammond (Hollywood Daily): “Esta película hace lo que siempre hacen las mejores películas: te emocionan, te emocionan y te dan ganas de animar en un teatro lleno de gente”.

Brian Lowry CNN.com: “Equilibrando enérgicamente una vertiginosa variedad de piezas, la última versión de Marvel (a través de Sony) parece destinada a hacer lo que solo una araña puede hacer, es decir, atraer a un gran número de fanáticos a su red”.

Johnny Oleksinski (New York Post): “Nunca habrás salido de una película de Marvel con tanta incertidumbre sobre lo que vendrá después”.

Brian Truitt (USA Today): “Una entrada conmovedora que funciona como una carta de amor al personaje de un cómic, una película que trata mucho sobre las segundas oportunidades y un recordatorio ingeniosamente elaborado de ese famoso adagio: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

¿De qué va la trama?

Hacia el final de “Spider-Man: Far From Home” (2019), el Daily Bugle publicó un video en el que Mysterio afirmaba que Peter Parker es Spider-Man y que además es responsable de su muerte. Esto genera que Peter deba enfrentarse al rechazo de la sociedad al mismo tiempo que es investigado por la policía.

Con esta incógnita en modo de espera, Doctor Strange se incorpora a la trama para solucionar, a través de un hechizo este gran problema del arácnido. Sin embargo, esto desatará un desequilibrio entre los diferentes universos y traerá de regreso a villanos de otras sagas como el Doctor Octopus y el Duende Verde, protagonistas de la saga protagonizada por Tobey Maguire en 2002, además de Electro, el malo de la segunda entrega protagonizada por Andrew Garfield en 2014.

DATO

El estreno de “Spider-Man: No way Home” será el 17 de diciembre en Estados Unidos. Mientras que en México llegará el 15 del mismo mes. En Perú, la fecha elegida será el 16 de diciembre.





