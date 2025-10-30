Ya hay fecha para el estreno de la temporada 11 de “Chicago MED" El drama médico creado por Dick Wolf para NBC ha preparado varias sorpresas para sus fanáticos en Latinoamérica.

La temporada 10 terminó con un giro sorprendente: Hannah Asher (Jessy Schram) descubrió que estaba embarazada, lo que dejó a los fans preguntándose sobre la identidad del padre del bebé. El cliffhanger del episodio “...Don’t You Cry” dará inicio a la trama de la nueva temporada.

El centro médico Gaffney lidiará con nuevos dilemas que conserva casi intacto a su gran elenco, con Steven Weber (Wings), Jessy Schram (The Birthday Wish) Luke Mitchell (Blindspot), Sarah Ramos (The Bear), Darren Barnet (Never Have I Ever) y los emblemáticos S. Epatha Merkerson (La Ley y el Orden) y Oliver Platt (The Bear).

Chicago MED es uno de los tres formatos que conforman el universo One Chicago. Los otros son son “Chicago PD” y “Chicago Fire”, el que lo inició todo.

La temporada 11 de “Chicago MED” tendrá, además, los esperados crossovers.

FECHA DE ESTRENO DE LA NUEVA TEMPORADA DEL PROGRAMA

La temporada 11 de “Chicago MED” se estrenará el lunes 3 de noviembre en Universal+ para toda Latinoamérica.