Si en la primera temporada de su reality contaba los pormenores de su matrimonio con Carter Reum, en la segunda parte de “Paris in Love”, la socialité y modelo Paris Hilton contará aspectos reveladores de su vida personal, enfocándose prioritariamente en el nacimiento de Phoenix, su primer hijo.

El próximo 7 de enero Universal+ estrenará esta nueva tanda de episodios de uno de los realities más comentados del último tiempo.

“Le entregué mi vida entera a los demás por mucho tiempo, por lo que era muy importante para mí mantener el proceso en secreto, es la primera vez que algo es enteramente mío”, ha dicho la socialité en uno de los episodios de esta nueva temporada.

Asimismo, Paris Hilton aborda en estos nuevos episodios la publicación de la novela sobre su vida, titulada “Paris, La memoria”.

“Escribir este libro fue una de las experiencias más difíciles de mi vida, porque tuve que poner en palabras situaciones sobre las que nunca había hablado con nadie porque sentía culpa y vergüenza”, indica.

LOS GRANDES TEMAS DE LA 2DA TEMPORADA DE “PARIS IN LOVE”:

-Un libro que impactó al entorno familiar. Cuando Paris decidió escribir sus memorias, debió compartir con su círculo íntimo todos los hechos que iba a detallar en estas, una situación que puede verse en la serie. “En mi libro, escribí sobre muchas cosas que nunca les había contado a mis mejores amigos ni a ningún miembro de mi familia, así que definitivamente fue muy impactante para ellos leerlo. Todos se emocionaron muchísimo al saber que había pasado por tantos momentos realmente difíciles y duros sobre los que nunca había hablado”, expresó Hilton.

-Una decisión que cambió la vida de la estrella. En la segunda temporada de Paris in Love, vemos cómo Paris comunica su deseo de poner en pausa su carrera para abocarse por completo a la maternidad. Si bien se muestra a Hilton preparándose para la grabación de su reciente disco, Infinite Icon, también se la nota tajante en cuanto a cómo manejar su tiempo. “Estoy aprendiendo a decir no. He estado diciendo no a muchas cosas diferentes que me están llegando porque quiero poder pasar tanto tiempo como sea posible con mis bebés”, declaró Paris, sobre la llegada de su hija London, en noviembre de 2023.

-Una historia de empoderamiento femenino. En la serie también se puede percibir cómo Paris comenzó con su activismo, impulsada por el deseo de ayudar a jóvenes que son maltratados en centros de tratamiento, situación que ella vivió en carne propia. “Estoy muy orgullosa de todo el trabajo que he realizado y que ha logrado cambiar leyes en 10 estados para proteger a los niños del abuso. Este ha sido el momento de mayor empoderamiento de mi vida”, remarcó una emocionada Hilton.

El estreno de la segunda temporada de “Paris in Love” está previsto para el 7 de enero en Universal+.