Según la OMS, 7 millones de personas mueren al año debido a la contaminación atmosférica. Este es un dato que pasa totalmente desapercibido ya que al manifestarse en enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y cáncer, se ignora que proviene de esta. Durante este aislamiento obligatorio, cientos de informes han demostrado que la Tierra por fin está recobrando el aliento. En días donde el consumo ha desaparecido y estamos aislados en nuestros hogares teniendo únicamente lo esencial ¿por qué no ayudamos desde casa? Aquí los 8 consejos brindados por Por Dónde Empiezo Blog:

1. Compra comida exacta y de forma planificada para evitar el desperdicio de alimentos. Utiliza todo lo que tienes en casa para alimentarte y compra solamente lo necesario. Cuando vayas a comprar, no olvides tus bolsas reutilizables.

2. Aprovecha en aprender recetas veganas. Ahora que tienes un poco más de tiempo, explora preparar platos sin carne. Recuerda que la industria ganadera tiene una gran huella ambiental: 1 kilo de carne necesita 15415 litros de agua para su producción. ¿Por dónde empiezo? recomienda las siguientes cuentas para aprender estas recetas: @lunes_sin_carne y @veganamisia

3. Averigua sobre el plan de reciclaje de tu municipalidad y dónde se ubican los contenedores más cercanos. Para esto te recomendamos llamar a tu municipio y descargar la app “En Casa Yo Reciclo” del MINAM. ¡Así podrás llevar tu reciclaje cuando todo pase! Y si no estás muy seguro de qué cosas se reciclan, te recomendamos ver el video de Youtube “Qué se puede reciclar en Perú y qué no” de la cuenta de Por Donde Empiezo Perú.

4.Borra todos los correos innecesarios de tu bandeja de entrada o nube. Recuerda que esto tiene una huella ambiental por almacenamiento de datos.

5. Aprovecha en ordenar todas las cosas que tengas guardadas ya sea para encontrarles un nuevo uso, donarlas, repararlas o reciclarlas.

6. No uses mascarillas de forma innecesaria, solo generan más residuos. Las mascarillas solo son necesarias si vas a salir a la calle o para el personal médico. Evitemos generar basura.

7.Aprovecha en leer libros sobre medio ambiente y/o ver documentales relacionados al cuidado ambiental y cambio climático. Esta es una de las mejores formas de crear consciencia en ti mismo para cambiar tus hábitos. Les recomendamos algunos documentales: A Plastic Ocean, Before the flood, Chasing Coral, The True Cost, y Cowspiracy.

8. Usa el tiempo para pasarla en familia y desconectarte de aparatos electrónicos. En vez de ver tele, jueguen juegos de mesa u otras cosas. Empiecen a valorar más los momentos offline. Si lo volvemos una costumbre podría ayudar a nuestro ahorro de energía personal.

Para informarse sobre más tips sostenibles que pueden aplicar no solo en casa, sino en cualquier actividad en su día a día:

Facebook: Por Dónde Empiezo

Instagram: @pordondeempiezo.peru

VIDEO RECOMENDADO

Christian Cueva toma iniciativa para ayudar a población vulnerable en cuarentena.

Christian Cueva toma iniciativa para ayudar a población vulnerable en cuarentena eva

TE PUEDE INTERESAR