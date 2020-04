La último foto que el peruano Juan Carlos Sznak ha intervenido llegó hace unos días hasta Wellington, Nueva Zelanda. La frase que ha incluido en esa misma imagen –escrita esta vez en inglés; hay que pensar en audiencias globales– resulta de hecho bastante universal: “Mientras más grande es la tormenta, más brillante es el arcoíris”. Juan Carlos ha trabajado sobre lo que parece ser la pared de un almacén, y ha dibujado cada letra digitalmente con el cuidado de quien tiene pintura y brocha en mano. De fondo, en el cielo, un arcoíris –uno de verdad– refuerza la idea. Su herramienta es el Photoshop y su misión es enviar un mensaje positivo para quien lo necesite durante este período de cuarentena a causa del coronavirus.

El proyecto que hoy gestiona –@tuvistamivista– nació sin ser ni un proyecto ni una cuenta de Instagram. Era sencillamente una inquietud. Juan Carlos quería saber cómo estaban sus amigos y familiares durante esta cuarentena, y estaba interesado –principalmente– en saber qué miraban cada día que pasaba. “Así podría ver lo que ellos veían”, cuenta el arquitecto peruano. Comenzó pidiéndoles que le envíen fotos de sus barrios o entornos, que luego él devolvía intervenidas –lo hace cuando termina con su trabajo en Höség, una marca que ha brindado abrigo para 15 mil niños y cuyas ventas han ayudado a sembrar 10 mil árboles– con mensajes esperanzadores, positivos. Rápidamente, Juan Carlos supo que su idea era también una oportunidad para brindar ayuda. “Al principio, como eran amigos y gente cercana, había un contexto detrás de cada foto, una conversación previa. En el camino, me di cuenta de que lo que estaba tratando de hacer era que oyesen lo que a mí me gustaría que me digan en este tiempo de incertidumbre”, cuenta. Funcionó.

Pronto le empezaron a llegar cada vez más estampas a través de redes sociales: de amigos de amigos, de personas que empezaron a seguir la cuenta, de peruanos en el extranjero... lo que había creado con el objetivo de estar conectado con la gente más cercana que ya no podía ver, se convirtió repentinamente en una plataforma que unía a personas de todos los rincones. Aunque pequeña, su comunidad tiene una necesidad en común: el tener un vistazo del mundo no como es, sino como podría ser.

“La idea es que esto quede como un recuerdo de cosas positivas en el marco de un evento que muchos ven como algo negativo, con pánico, pero creo que nos obliga a tratar de desprendernos de patrones que no nos van a servir más”, indica Sznak. “Algunas de las fotos tienen mensajes más dirigidos –como es el caso de mis hermanos– pero, en general, trato de que sean pensamientos alentadores. Es un momento que nos va a unir de alguna manera a todos, y ojalá que esto nos sirva para intentar coexistir de una manera más sincera con nuestro planeta, que es nuestra casa”.

Precisamente la casa es el punto de partida y –en algunos casos– la protagonista de cada foto. Juan Carlos está acostumbrado a trabajar desde ahí –“se pueden hacer cosas chéveres desde tu metro cuadrado”–pero aquella no es la realidad de muchas personas en el mundo, a quienes se les dificulta organizar sus labores y rutinas en este período de aislamiento. El trabajo de Sznak nos permite salir de ahí no con los pies, sino con los ojos y el corazón. “Volveremos siendo mejores personas: más fuertes, solidarias, empáticas, responsables”, finaliza Juan Carlos Sznak. Mientras eso ocurre, pensemos -y miremos- en positivo.

Juan Carlos Sznak.

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

--------------------------------------------------------

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en el Perú: El número de pruebas incrementó

Coronavirus en Perú: 330 mil pruebas rápidas fueron distribuidas en regiones 07/04/2020

TE PUEDE INTERESAR