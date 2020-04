Los perros y gatos son muy intuitivos. Si en segundos tienen la capacidad de darse cuenta de tu estado de ánimo, definitivamente son conscientes de que algo está ocurriendo durante estos días de cuarentena para evitar la expansión del coronavirus. Tratamos que su rutina diaria no se afecte para darles tranquilidad; pero notan que no salimos de casa, que las personas que nos visitaban con frecuencia ya no lo hacen, que hay menos ruido en la calle y que el timbre dejó de sonar.

Además, no saben por qué se acabaron los paseos ni hasta cuándo deberán estar dentro. Ahora solo salen por pocos minutos, frente a casa, sin interactuar con sus amistades del parque y hasta perciben nuestro apuro en que hagan sus necesidades rápido. Estas situaciones pueden influir en que tu mascota se deprima. Por eso, si la ves decaída, juega con ella mínimo dos veces al día en rangos de 15 a 20 minutos para compensar de alguna manera la actividad física de los paseos a la que estaba acostumbrada.

También consulta con su veterinario. Si tu engreído es hiperactivo o necesita realizar mucha actividad física, es probable que te sugiera cambiarle la alimentación o bajarle la porción. Además, ten en cuenta que si la mascota tiene menos actividad física en cuarentena, pero sigue comiendo la misma ración, podría engordarse y la obesidad desencadenará otros problemas de salud, como diabetes, daño en las articulaciones, entre otras situaciones. A tener cuidado.

