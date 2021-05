Conforme a los criterios de Saber más

Tanto en humanos como en perros, las legañas suelen aparecer en las mañanas después de varias horas de sueño de manera natural. Esto ocurre porque las lágrimas sobrepasan el párpado y se secan. Las secreciones oculares sirven para limpiar los ojos del polvo o sustancias extrañas que se encuentran en el ambiente. Pero, si se presentan en exceso, especialmente durante el día, podrían deberse a una infección, alergia, conducto lagrimal bloqueado, pestañas demasiado largas o alguna enfermedad en sus ojos. Hay que estar atentos a los ojos de nuestras mascotas.

Para determinar el motivo, es importante ver el color y la consistencia de la legaña. Las blancas o transparentes son consideradas normales. Pero si son amarillentas y verdosas podrían deberse a una reacción alérgica o infecciones causadas por el polvo, sustancias en el ambiente, conjuntivitis, úlceras oculares o bacterias. Las amarillas se relacionan con infecciones leves y las verdes con problemas más graves.

Si notas estas alteraciones, consulta con su veterinario de inmediato. Tu engreído podría necesitar algún antibiótico, corticoide o colirio, dependiendo del diagnóstico. No hay tiempo que perder.

¿Cómo quitarlas?

Lo recomendable es limpiarles las legañas a nuestras mascotas todos los días para evitar que se acumulen. De lo contrario, podrían causar infecciones o molestias. Antes de retirárselas, lávate bien las manos y usa una gasa limpia y humedecida con agua, suero fisiológico o manzanilla a temperatura templada. No uses la misma gasa para limpiar el otro ojo.

Para la mayoría de perros puede ser un momento incómodo. Para que no se resistan se recomienda hacer la limpieza en un lugar tranquilo, hablarles suavemente y premiarlo al finalizar. No te olvides de chequear que su pelo no ingrese al ojo. Recórtaselo de ser necesario.

