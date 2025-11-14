Los comediantes peruanos Jorge Luna y Ricardo Mendoza, creadores del fenómeno “Hablando Huevadas”, llevarán su histórica conquista del Madison Square Garden a la gran pantalla. La popular dupla estrenará en cines su primer documental, una producción que narra la travesía y la presión detrás del espectáculo que, el 13 de septiembre de 2024, los consagró como los primeros comediantes hispanohablantes en llenar el icónico recinto de Nueva York. Este largometraje, con un marcado tono de superación y humor, promete revelar los aspectos inéditos de un logro que trascendió la comedia.

El documental no se limita a mostrar el éxito en el escenario, sino que se adentra en el desafío logístico y emocional que Jorge y Ricardo enfrentaron. La producción sigue de cerca a los comediantes, exponiendo la presión, el esfuerzo y los momentos de caos que rodearon la gira. Entre las situaciones imprevistas que se revelarán al público se encuentran la cancelación de un tren a pocas horas del show y anécdotas detrás de cámaras como la de “Se ha quedado encerrado Ricardo”, que demuestran la adrenalina y la incertidumbre vividas al límite. Además, el material ofrece una mirada personal al incluir las apariciones de sus padres.

Más allá de ser un simple especial de stand-up, este largometraje se configura como una historia de perseverancia. Refleja el camino de un proyecto nacido en Perú que logró abrirse paso hasta conquistar uno de los escenarios más emblemáticos del mundo, demostrando el potencial del talento latino. Con una mezcla de vulnerabilidad, emoción y el humor característico que los ha hecho famosos, la producción celebra el logro artístico de la dupla y lo posiciona como un motivo de orgullo para el país y para toda la comunidad hispanohablante que los sigue.

El esperado documental tendrá su estreno exclusivo en las salas de Cineplanet el próximo 20 de noviembre. La cinta busca dejar claro que su contenido es mucho más que un registro de show de “Hablando Huevadas”: es la narración de cómo dos peruanos consiguieron agotar las entradas del Madison Square Garden en solo tres horas, marcando un antes y un después en la comedia latinoamericana y consolidando su lugar en la historia del espectáculo.