La vida de una comunidad altoandina se ve agitada cuando empiezan a llegar las primeras noticias del coronavirus en el Perú. Al inicio hay incertidumbre y no toda la información que reciben está en su lengua materna. Lo que hacen en esos casos es acudir a los adultos mayores, considerados como personas sabias. A diferencia de los jóvenes, más atolondrados y sin experiencia, los ancianos Uturunku y Surimana sabrán que decirles y cómo organizar a la comunidad para prevenirse, siempre bajo los principios de su cosmovisión andina.

La sencilla trama de Kawsayninchikpaq (Para nuestra vida), la mini serie animada en 2D que da mensajes de prevención en quechua para contener el coronavirus, interpela a quienes la ven con los ojos de quien ha crecido en una ciudad. La conducta de muchos en las urbes ha estado marcado por la filosofía del “sálvese quien pueda”, sea por necesidad o costumbre, que ha fortalecido el individualismo por encima del bienestar del otro. En las comunidades andinas, esto es incomprensible pues lo que importa, cuando se es vulnerable, es la subsistencia de todos. Así ha sido desde hace siglos y no tendría por qué cambiar. Cuidar del otro es cuidar de uno mismo.

Detrás de Kawsayninchikpaq (que significa “Para nuestras vidas”) están los artistas e investigadores peruanos Clara Best y Siwar Peralta, quienes están convencidos de que la cosmovisión andina puede ser una fortaleza a la hora de enfrentar la lucha contra el coronavirus. Ambos resultaron ganadores del reto InnovaCOVID-19, del programa de incentivos Innóvate, del Ministerio de la Producción. Basado en sus experiencias individuales en comunidades de la sierra y la selva, presentaron un proyecto de serie animada exclusivo para comunidades quechua hablantes de la zona sur peruana, con mensajes de prevención que se abordan desde la filosofía andina.

“Uno de los problemas con los mensajes que llegan a las zonas del ande es que se piensa que por traducir algo del español al quechua ya están siendo concretos o efectivos y no se dan cuenta que estos no se entienden, o incluso se pueden tomar a la broma porque son dimensiones y realidades distintas”, dice Peralta, natural del Cusco. Por poner un ejemplo, dice, una animación de un perrito que enseña a lavar los dientes sería vista con hilaridad en las comunidades pero no así en las grandes ciudades. El mensaje tiene que ser adecuado en fondo y forma.

Kawsayninchikpaq busca ser respetuoso con la forma de ver de las personas del ande. “El primer capítulo está dedicado al concepto de vivir en comunidad; el segundo al respeto a los adultos mayores y el tercero capitulo es sobre la importancia del trabajo colectivo. Los tres elementos son importantes y siempre están presentes en la cosmovisión andina.”, dice Clara Best.

En cada capítulo se hará énfasis además en las recomendaciones del gobierno para la prevención, como son el aislamiento social, el lavado de manos, etc. De las comunidades se pueden aprender muchas cosas, dice Best; desde las ollas comunes que son una forma de organización solidaria o la creación de lugares especiales como chozas para que los viajeros hagan su cuarentena antes de entrar a las comunidades.

Siwar y Clara se conocieron en un taller de animación en stop motion y ya tienen algunos trabajos juntos en carpeta. El estilo que han utilizado para su mini serie se llama cut out, y es una técnica laboriosa que requiere crear personajes en cartón, recortarlos y animarlos paso a paso. Dos segundos de animación de un personaje que corre puede tardar hasta cuatro días. Para los fondos de las montañas se ha usado un sistema de paisajes sobre vidrios y algunos detalles están siendo añadidos con animación por computadora.

La mini serie se ha realizado durante la pandemia, con todo el reto logístico que ello implica. Lo primero fue hacer el casting de actores, que se tuvo que realizar vía Whatsapp. Luego las voces de registraron en el estudio ATOQ, del Cusco. Además de la animación, cada capítulo contará con clips en video con entrevistas a auténticos sabios de comunidades como Alejandra Huamán e Hipólito Peralta, que contarán sus historias de vida y consejos.

La serie tiene planeado su estreno para fines de setiembre en la plataforma de Aprendo en Casa y en redes sociales. Tendrá también una versión en podcast radial, para los lugares en donde no hay televisión o internet. //

