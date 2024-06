Podría parecer lejano el sueño de jugar hockey sobre hielo en el Perú, nación en la que solo existen dos pistas medianas edificadas con fines recreativos. Lo que ocurrió recientemente en San Miguel, sin embargo, indicaría lo contrario. Sucede que, como parte de los festejos del aniversario 80 del inicio de relaciones diplomáticas entre nuestro país y Canadá, se llevó a cabo por primera vez en la historia una copa en la que participaron equipos integrados por jugadores de diversas banderas. El entusiasmo local que ha generado la experiencia ha sido tal que la creación de una posible federación bicolor se gesta. Así es. Este partido recién está comenzando.

Christian Clément, oficial principal de Desarrollo de la Embajada de Canadá y jugador de hockey sobre hielo desde los tres años, le explica a Somos que el torneo realizado entre el 22 y 25 de mayo fue una iniciativa conjunta de su casa diplomática, la Asociación Peruana de Hockey en Línea (APHL) y la organización Friendship League. “El objetivo fue integrar comunidades y promover el deporte en sociedades donde este no es practicado. Ha sido un evento exitoso que ha evidenciado que el deporte no tiene fronteras”, afirma el canadiense.

Crear una federación peruana de hockey sobre hielo no es tan descabellado, señalan. Habría que promover el conocimiento y la práctica del deporte con los recursos con que se cuentan hoy. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA

Samuel Hokama, presidente de la APHL, señala por su lado que como en el Perú no existen pistas de hielo con el tamaño oficial (60 x 24 m) para practicar la disciplina, las reglas del primer campeonato peruano se modificaron ligeramente. No eran cinco jugadores contra otros cinco, sino tres vs. tres. Tampoco estaba permitido el contacto físico, por ejemplo. Ello en comunión con cambios permitidos por la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (‘la FIFA’ del hockey sobre hielo) que busca incentivar la práctica del deporte en países donde la inversión para ello puede ser muy elevada.

Al menos una mujer formó parte de cada equipo en busca de la inclusión. En la foto, Diana Maldonado. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA

Agrega, asimismo, que los peruanos que jugaron en la copa practican el hockey en línea (sobre superficie seca y con patines de ruedas). “Por eso la transición no fue tan difícil, y por eso hay tanta expectativa. Como asociación, estamos pensando añadir a nuestras dos prácticas semanales en el parque Castilla de Lince una o dos en la pista de The Ice Experience de San Miguel. Si jugamos con las reglas adaptables permitidas, podemos competir oficialmente. Y si hay demanda, el número de pistas puede aumentar. Vamos a encaminarnos a ello”, finaliza. Así sea. //